Авокадо – это очень питательный продукт, который часто используют для приготовления салатов, намазок и роллов. Если вы хотите получить более сытное блюдо – удачной идеей будет сделать оладьи.

Идея приготовления рыхлых оладий из авокадо опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

банан – 1 шт

авокадо – 1/2 шт

яйца – 1 шт

мука – 3 ст.л.

Способ приготовления:

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1. Банан и авокадо разомкнуть вилкой.

2. Добавить яйцо.

3. Тщательно перемешать.

4. Всыпать муку.

5. Снова перемешать и жарить на среднем огне на капли масла с двух сторон под крышкой. Для удобства можно жарить на пергаменте.

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