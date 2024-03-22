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Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут
Авокадо – это очень питательный продукт, который часто используют для приготовления салатов, намазок и роллов. Если вы хотите получить более сытное блюдо – удачной идеей будет сделать оладьи.
Идея приготовления рыхлых оладий из авокадо опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт
- авокадо – 1/2 шт
- яйца – 1 шт
- мука – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Банан и авокадо разомкнуть вилкой.
2. Добавить яйцо.
3. Тщательно перемешать.
4. Всыпать муку.
5. Снова перемешать и жарить на среднем огне на капли масла с двух сторон под крышкой. Для удобства можно жарить на пергаменте.
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