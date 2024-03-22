Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

Авокадо – это очень питательный продукт, который часто используют для приготовления салатов, намазок и роллов. Если вы хотите получить более сытное блюдо – удачной идеей будет сделать оладьи.

Идея приготовления рыхлых оладий из авокадо опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.

Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт
  • авокадо – 1/2 шт
  • яйца – 1 шт
  • мука – 3 ст.л.

Способ приготовления:

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Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

1. Банан и авокадо разомкнуть вилкой.

Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

2. Добавить яйцо.

Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

3. Тщательно перемешать.

Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

4. Всыпать муку.

Не салат и не намазка: быстрые оладьи из авокадо за 15 минут

5. Снова перемешать и жарить на среднем огне на капли масла с двух сторон под крышкой. Для удобства можно жарить на пергаменте.

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