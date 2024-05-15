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Не салат: какое блюдо приготовить из полезной сельди и картофеля для всей семьи
Картофель и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить сытные и вкусные салаты, среди которых самый известный – "Шуба". А также из сельди можно сделать полезную намазку и бутерброды.
Кулинар поделился в Instagram рецептом сытной и вкусной запеченной картошки, которую очень вкусно есть с сельдью.
Ингредиенты:
- Картофель
- Сельдь
- Лук репчатый
- Масло подсолнечное
- Чеснок
- Укроп
- Лук синий
- Лимон
Способ приготовления:
1. Помойте и заверните картофель в фольгу и запекайте.
2. После разрежьте пополам, полейте соусом из масла с чесноком и укропом.
3. Лук порежьте, полейте лимоном и помните руками.
4. Порежьте сельдь и подавайте с картофелем и маринованным луком.
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