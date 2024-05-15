Не салат: какое блюдо приготовить из полезной сельди и картофеля для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Картофель и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить сытные и вкусные салаты, среди которых самый известный – "Шуба". А также из сельди можно сделать полезную намазку и бутерброды. 

С чем вкуснее всего есть картофель

Кулинар поделился в Instagram рецептом сытной и вкусной запеченной картошки, которую очень вкусно есть с сельдью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Картофель
  • Сельдь
  • Лук репчатый
  • Масло подсолнечное
  • Чеснок
  • Укроп
  • Лук синий
  • Лимон

Способ приготовления: 

1. Помойте и заверните картофель в фольгу и запекайте.

Как вкусно приготовить картофель

2. После разрежьте пополам, полейте соусом из масла с чесноком и укропом.

Чесночный соус

3. Лук порежьте, полейте лимоном и помните руками. 

Лук и зелень

4. Порежьте сельдь и подавайте с картофелем и маринованным луком. 

Готовое блюдо

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