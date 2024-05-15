Картофель и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить сытные и вкусные салаты, среди которых самый известный – "Шуба". А также из сельди можно сделать полезную намазку и бутерброды.

Кулинар поделился в Instagram рецептом сытной и вкусной запеченной картошки, которую очень вкусно есть с сельдью.

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Ингредиенты:

Картофель

Сельдь

Лук репчатый

Масло подсолнечное

Чеснок

Укроп

Лук синий

Лимон

Способ приготовления:

1. Помойте и заверните картофель в фольгу и запекайте.

2. После разрежьте пополам, полейте соусом из масла с чесноком и укропом.

3. Лук порежьте, полейте лимоном и помните руками.

4. Порежьте сельдь и подавайте с картофелем и маринованным луком.

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