Домашние вареники можно готовить с разными начинками и просто ленивые. Но, самое главное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и структура изделий.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень удачного теста для пышных вареников, которое готовится очень быстро.

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Чтобы заварное тесто было эластичным и вкусным, добавьте в основу растительное масло!

Ингредиенты:

3 ст. муки

250 мл кипятка

1 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

тушеная капуста, фарш, ягоды, фрукты, творог для начинки

Способ приготовления:

1. В миску просейте муку, сделайте углубление и влейте постепенно кипяток с солью, все тщательно перемешайте. После добавьте растительное масло и перемешайте.

2. Когда тесто остынет, переложите его на рабочую поверхность и начинайте вымешивать 5-7 минут, после накройте его миской и оставьте на 30 минут.

3. Сформируйте вареники любой начинкой и варите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех минут.

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