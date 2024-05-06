Не сода: что добавить в тесто для вареников, чтобы они были пышными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Не сода: что добавить в тесто для вареников, чтобы они были пышными

Домашние вареники можно готовить с разными начинками и просто ленивые. Но, самое главное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и структура изделий.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень удачного теста для пышных вареников, которое готовится очень быстро.

Как правильно готовить тесто для вареников
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Чтобы заварное тесто было эластичным и вкусным, добавьте в основу растительное масло! 

Ингредиенты:

  • 3 ст. муки
  • 250 мл кипятка
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ст. л. растительного масла
  • тушеная капуста, фарш, ягоды, фрукты, творог для начинки

Способ приготовления:

1. В миску просейте муку, сделайте углубление и влейте постепенно кипяток с солью, все тщательно перемешайте. После добавьте растительное масло и перемешайте.

Приготовление теста для вареников

2. Когда тесто остынет, переложите его на рабочую поверхность и начинайте вымешивать 5-7 минут, после накройте его миской и оставьте на 30 минут.

Готовое тесто для вареников

3. Сформируйте вареники любой начинкой и варите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех минут.

Вкусные вареники

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