Не сода: что добавить в тесто для вареников, чтобы они были пышными
Домашние вареники можно готовить с разными начинками и просто ленивые. Но, самое главное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и структура изделий.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень удачного теста для пышных вареников, которое готовится очень быстро.
Чтобы заварное тесто было эластичным и вкусным, добавьте в основу растительное масло!
Ингредиенты:
- 3 ст. муки
- 250 мл кипятка
- 1 ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
- тушеная капуста, фарш, ягоды, фрукты, творог для начинки
Способ приготовления:
1. В миску просейте муку, сделайте углубление и влейте постепенно кипяток с солью, все тщательно перемешайте. После добавьте растительное масло и перемешайте.
2. Когда тесто остынет, переложите его на рабочую поверхность и начинайте вымешивать 5-7 минут, после накройте его миской и оставьте на 30 минут.
3. Сформируйте вареники любой начинкой и варите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех минут.
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