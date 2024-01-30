Тыква, по мнению специалистов, самый полезный овощ, в котором много витаминов и микроэлементов и который считается естественным средством очищения организма. ЕСть его нужно всем, он способствует выведению жидкости, улучшения пищеварения, в качестве мочегонного средства. Ее применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из тыквы, с листьями салата и сыром.

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Ингредиенты:

Тыква очищенная – 300 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Соус "Терияки" – 1 ст. л.

Фета – 100 г

Салатный микс

Кедровые орехи – 10 г

Заправка:

Лимонный сок – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1️. Тыкву нарежьте 2х2 см, полейте соевым, терияки и маслом, перемешайте, запекайте 180 градусов 20-25 минут.

2. Фету нарежьте кубиком, орешки 5 минут поджарьте, они станут более ароматными, салат помойте.

3. Выложите на блюдо салат, тыкву, фету, полейте заправкой и посыпьте орешками.

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