Не свекла: из какого овоща получится самый полезный и легкий салат
Тыква, по мнению специалистов, самый полезный овощ, в котором много витаминов и микроэлементов и который считается естественным средством очищения организма. ЕСть его нужно всем, он способствует выведению жидкости, улучшения пищеварения, в качестве мочегонного средства. Ее применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из тыквы, с листьями салата и сыром.
Ингредиенты:
- Тыква очищенная – 300 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Соус "Терияки" – 1 ст. л.
- Фета – 100 г
- Салатный микс
- Кедровые орехи – 10 г
Заправка:
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1️. Тыкву нарежьте 2х2 см, полейте соевым, терияки и маслом, перемешайте, запекайте 180 градусов 20-25 минут.
2. Фету нарежьте кубиком, орешки 5 минут поджарьте, они станут более ароматными, салат помойте.
3. Выложите на блюдо салат, тыкву, фету, полейте заправкой и посыпьте орешками.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: