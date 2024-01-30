Не свекла: из какого овоща получится самый полезный и легкий салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Тыква, по мнению специалистов, самый полезный овощ, в котором много витаминов и микроэлементов и который считается естественным средством очищения организма. ЕСть его нужно всем, он способствует выведению жидкости, улучшения пищеварения, в качестве мочегонного средства. Ее применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ.

Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из тыквы, с листьями салата и сыром. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Тыква очищенная – 300 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л. 
  • Соевый соус – 1 ст. л. 
  • Соус "Терияки" – 1 ст. л.
  • Фета – 100 г
  • Салатный микс 
  • Кедровые орехи – 10 г

Заправка:

  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления

1️. Тыкву нарежьте 2х2 см, полейте соевым, терияки и маслом, перемешайте, запекайте 180 градусов 20-25 минут.

Приготовление салата

2. Фету нарежьте кубиком, орешки 5 минут поджарьте, они станут более ароматными, салат помойте. 

Сыр для блюда

3. Выложите на блюдо салат, тыкву, фету, полейте заправкой и посыпьте орешками.

Готовый салат

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