Бейглы – это большие соленые бублики из творожного теста. Особенность блюда состоит в том, что баранки после выпечки нужно разрезать пополам и положить внутрь любую начинку: крем-сыр, твердый сыр, овощи, ветчину, зелень, лосось или даже яйцо. Это очень сытный вариант завтрака и альтернатива обычным бутербродам.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных бейглов.

Ингредиенты:

творог 5-9% – 200 г

яйцо – 1 шт

желток – 1 шт

мука – 120 г

твердый сыр – 50 г

сода – 3 г

соль

зелень

кунжут

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно перетереть творог с яйцом.

2. К полученной массе добавить соль, измельченную зелень, натертый сыр, соду и муку. Замесите мягкое тесто.

3. На присыпанной поверхности мукой раскатать получившееся тесто в виде колбаски. Разделить ее на три части.

4. Каждую из частей дополнительно раскатать и сформировать баранку. Выложить на противень.

5. Смазать баранки желтком, посыпать кунжутом или твердым сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

6. Готовые бейглы разрезать пополам, одну часть смазать сливочным сыром и выложить любимую начинку, сверху накрыть другой частью. Приятного аппетита!

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