Не сырники и запеканка: что вкусного приготовить из творога на завтрак

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Не сырники и запеканка: что вкусного приготовить из творога на завтрак

Бейглы – это большие соленые бублики из творожного теста. Особенность блюда состоит в том, что баранки после выпечки нужно разрезать пополам и положить внутрь любую начинку: крем-сыр, твердый сыр, овощи, ветчину, зелень, лосось или даже яйцо. Это очень сытный вариант завтрака и альтернатива обычным бутербродам.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных бейглов.

Что такое бейглы и как их приготовить

Ингредиенты:

  • творог 5-9% – 200 г
  • яйцо – 1 шт
  • желток – 1 шт
  • мука – 120 г
  • твердый сыр – 50 г
  • сода – 3 г
  • соль
  • зелень
  • кунжут

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно перетереть творог с яйцом.

2. К полученной массе добавить соль, измельченную зелень, натертый сыр, соду и муку. Замесите мягкое тесто.

Бублики бейглы из творожного теста

3. На присыпанной поверхности мукой раскатать получившееся тесто в виде колбаски. Разделить ее на три части.

4. Каждую из частей дополнительно раскатать и сформировать баранку. Выложить на противень.

5. Смазать баранки желтком, посыпать кунжутом или твердым сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

Творожные бейглы в духовке

6. Готовые бейглы разрезать пополам, одну часть смазать сливочным сыром и выложить любимую начинку, сверху накрыть другой частью. Приятного аппетита!

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