Не только из картофеля: как приготовить сытные драники из кабачка для перекуса
Драники можно приготовить не только из картофеля, но и из кабачков. Сочные сезонные овощи отлично подходят для такого блюда. Изделия идеальны для сытного перекуса.
Идея приготовления кабачковых дерунов для сытного перекуса опубликована на странице фудблогерки Иванны Луц ( ivankaluts ) в Instagram. Вкусно подать со сметаной.
Ингредиенты:
- большой кабачок – 1 шт.
- средняя морковь – 1 шт.
- небольшой лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- яйца – 1 шт.
- сметана – 2-3 ст.л.
- зелень – по вкусу (укроп, петрушка)
- соль, перец – по вкусу
- твердый сыр – 70-100 г
- любимые специи – по желанию
- крахмал – 1 ст.л.
- мука – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кабачок лучше, чтобы был молод. Если постарше – середину выбросить.
2. Очищенный от кожуры кабачок мелко потереть.
3. Натереть морковь и лук.
4. Отжать кабачковую массу от сока.
5. К кабачковой массе добавить яйцо, мелко порезанный укроп, петрушку, чеснок, сметану.
6. Все перемешать.
7. Добавить натертый сыр, крахмал и муку. Всё перемешать.
8. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить по 1 ст.л. кабачковой массы.
9. Жарить до золотистости по бокам.
10. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
11. Можно подавать со сметаной.
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