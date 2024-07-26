Драники можно приготовить не только из картофеля, но и из кабачков. Сочные сезонные овощи отлично подходят для такого блюда. Изделия идеальны для сытного перекуса.

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Идея приготовления кабачковых дерунов для сытного перекуса опубликована на странице фудблогерки Иванны Луц ( ivankaluts ) в Instagram. Вкусно подать со сметаной.

Ингредиенты:

большой кабачок – 1 шт.

средняя морковь – 1 шт.

небольшой лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

яйца – 1 шт.

сметана – 2-3 ст.л.

зелень – по вкусу (укроп, петрушка)

соль, перец – по вкусу

твердый сыр – 70-100 г

любимые специи – по желанию

крахмал – 1 ст.л.

мука – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачок лучше, чтобы был молод. Если постарше – середину выбросить.

2. Очищенный от кожуры кабачок мелко потереть.

3. Натереть морковь и лук.

4. Отжать кабачковую массу от сока.

5. К кабачковой массе добавить яйцо, мелко порезанный укроп, петрушку, чеснок, сметану.

6. Все перемешать.

7. Добавить натертый сыр, крахмал и муку. Всё перемешать.

8. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить по 1 ст.л. кабачковой массы.

9. Жарить до золотистости по бокам.

10. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

11. Можно подавать со сметаной.

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