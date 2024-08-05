Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

Для того чтобы приготовить вкусный домашний кетчуп на зиму, вам даже не понадобятся помидоры. Можно использовать один значительно более дешевый сезонный овощ. Будет еще и проще.

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Идея приготовления кабачкового кетчупа на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником gotyemo sami в Instagram. Очень важно добавить достаточно специй для лучшего вкуса.

Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

Ингредиенты:

  • кабачки – 1,5 кг.
  • лук – 500 г
  • томатная паста – 450 г
  • сахар – 2 стакана
  • соль – 2 ст.л.
  • молотая паприка – 1 ч.л.
  • уксус – 1 стакан 9 %
  • гвоздика – 3 бутончика

Способ приготовления:

Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

1. Кабачки и лук перекрутить на мясорубке или нарезать мелко кубиками.

2. Добавить в кабачковую массу соль, сахар и варить после закипания 30 минут, периодически помешивая.

Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

3. После 30 минут проварки добавить уксус, томатную пасту, паприку и гвоздику.

4. Варить еще 10 минут.

Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

5. Все взбить блендером в однородную массу.

6. Выложить в стерильные банки и закрутить крышками.

Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

7. Из этого количества ингредиентов выход 4 с половиной баночки 0,5 л.

Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму

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