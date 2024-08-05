Для того чтобы приготовить вкусный домашний кетчуп на зиму, вам даже не понадобятся помидоры. Можно использовать один значительно более дешевый сезонный овощ. Будет еще и проще.

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Идея приготовления кабачкового кетчупа на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником gotyemo sami в Instagram. Очень важно добавить достаточно специй для лучшего вкуса.

Ингредиенты:

кабачки – 1,5 кг.

лук – 500 г

томатная паста – 450 г

сахар – 2 стакана

соль – 2 ст.л.

молотая паприка – 1 ч.л.

уксус – 1 стакан 9 %

гвоздика – 3 бутончика

Способ приготовления:

1. Кабачки и лук перекрутить на мясорубке или нарезать мелко кубиками.

2. Добавить в кабачковую массу соль, сахар и варить после закипания 30 минут, периодически помешивая.

3. После 30 минут проварки добавить уксус, томатную пасту, паприку и гвоздику.

4. Варить еще 10 минут.

5. Все взбить блендером в однородную массу.

6. Выложить в стерильные банки и закрутить крышками.

7. Из этого количества ингредиентов выход 4 с половиной баночки 0,5 л.

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