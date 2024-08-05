Не только из помидоров: как приготовить вкусный кабачковый кетчуп на зиму
Для того чтобы приготовить вкусный домашний кетчуп на зиму, вам даже не понадобятся помидоры. Можно использовать один значительно более дешевый сезонный овощ. Будет еще и проще.
Идея приготовления кабачкового кетчупа на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником gotyemo sami в Instagram. Очень важно добавить достаточно специй для лучшего вкуса.
Ингредиенты:
- кабачки – 1,5 кг.
- лук – 500 г
- томатная паста – 450 г
- сахар – 2 стакана
- соль – 2 ст.л.
- молотая паприка – 1 ч.л.
- уксус – 1 стакан 9 %
- гвоздика – 3 бутончика
Способ приготовления:
1. Кабачки и лук перекрутить на мясорубке или нарезать мелко кубиками.
2. Добавить в кабачковую массу соль, сахар и варить после закипания 30 минут, периодически помешивая.
3. После 30 минут проварки добавить уксус, томатную пасту, паприку и гвоздику.
4. Варить еще 10 минут.
5. Все взбить блендером в однородную массу.
6. Выложить в стерильные банки и закрутить крышками.
7. Из этого количества ингредиентов выход 4 с половиной баночки 0,5 л.
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