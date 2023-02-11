Не только каша и блин: как вкусно и оригинально подать овсянку
Для многих людей овсянка – это невкусная серая каша. Некоторые, учитывая питательность такого продукта, все же решаются сьесть несколько ложек в запарном виде. Но этого делать не стоит, ведь овсянку можно запечь. Она получится очень вкусной и соберет всю свою пользу.
Идея приготовления запеченной овсянки с бананом за 5 минут опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instаgram.
Ингредиенты:
- 50 г овсяных хлопьев
- 50 мл. молока
- половинка банана
- 1 яйцо
- 0.5 ч.л. разрыхлителя
- сахар, сахарозаменитель по вкусу
- шоколад, орешки по желанию
Способ приготовления:
1. Переводим все ингредиенты (кроме орехов и шоколада) в чашу блендера.
2. Взбиваем до однородности.
3. Разливаем массу по формам и добавляем шоколад или орехи.
4. Отправляем в микроволновку на 4-5 минут до образования корочки.
5. Перекладываем на тарелку и подаем с йогуртом.
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