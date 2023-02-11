Для многих людей овсянка – это невкусная серая каша. Некоторые, учитывая питательность такого продукта, все же решаются сьесть несколько ложек в запарном виде. Но этого делать не стоит, ведь овсянку можно запечь. Она получится очень вкусной и соберет всю свою пользу.

Идея приготовления запеченной овсянки с бананом за 5 минут опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instаgram.

Ингредиенты:

50 г овсяных хлопьев

50 мл. молока

половинка банана

1 яйцо

0.5 ч.л. разрыхлителя

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сахар, сахарозаменитель по вкусу

шоколад, орешки по желанию

Способ приготовления:

1. Переводим все ингредиенты (кроме орехов и шоколада) в чашу блендера.

2. Взбиваем до однородности.

3. Разливаем массу по формам и добавляем шоколад или орехи.

4. Отправляем в микроволновку на 4-5 минут до образования корочки.

5. Перекладываем на тарелку и подаем с йогуртом.

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