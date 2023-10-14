Не только каша и суп: рецепт вкусных желейных конфет из тыквы
Кроме каши или супа, из тыквы можно приготовить вкусные сладости. Речь идет о тыквенных конфетах. Десерт готовится не сложно – для приготовления нужно всего два основных ингредиента.
Фудблогер Татьяна с ником tetiana_kvitta на своей странице в Instagram поделилась рецептом желейных конфет из тыквы.
Ингредиенты:
- очищенная тыква – 1,5 кг
- сахар – 400 г
- сок 1 лимона
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить тыкву от кожуры и мякоти, порезать небольшими кубиками и насыпать в кастрюлю.
2. К тыкве добавить сахар и сок 1 лимона. Все перемешать и оставить настаиваться на 2 часа.
3. На этом этапе нужно поставить кастрюлю с тыквой на плиту и варить 1 час периодически помешивая. После – охладить. Следует отметить, что кусочки тыквы не теряют форму и не разваливаются благодаря кислоте лимона.
4. Далее нужно разложить кусочки тыквы в дегидратор и сушить 12-14 часов при температуре 60 градусов. Приятного аппетита!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: