Кроме каши или супа, из тыквы можно приготовить вкусные сладости. Речь идет о тыквенных конфетах. Десерт готовится не сложно – для приготовления нужно всего два основных ингредиента.

Фудблогер Татьяна с ником tetiana_kvitta на своей странице в Instagram поделилась рецептом желейных конфет из тыквы.

Ингредиенты:

очищенная тыква – 1,5 кг

сахар – 400 г

сок 1 лимона

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить тыкву от кожуры и мякоти, порезать небольшими кубиками и насыпать в кастрюлю.

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2. К тыкве добавить сахар и сок 1 лимона. Все перемешать и оставить настаиваться на 2 часа.

3. На этом этапе нужно поставить кастрюлю с тыквой на плиту и варить 1 час периодически помешивая. После – охладить. Следует отметить, что кусочки тыквы не теряют форму и не разваливаются благодаря кислоте лимона.

4. Далее нужно разложить кусочки тыквы в дегидратор и сушить 12-14 часов при температуре 60 градусов. Приятного аппетита!

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