Шпроты – это достаточно банальный и бюджетный продукт, который можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Они станут идеальным дополнением в паштетах, намазах, а также салатах. Одним из таких является салат со шпротами, яйцами и кукурузой – сытное блюдо на все случаи жизни.

Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного и бюджетного салата со шпротами.

Ингредиенты:

шпроты – 1 б

вареные яйца – 5 шт

кукуруза консервированная – 1 б

сухарики – 1 п

майонез

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Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить, охладить, почистить и нарезать кубиками.

2. Рыбу порезать произвольно.

3. В миске соединить все ингредиенты.

4. Заправить салат майонезом. По желанию добавить специи.

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