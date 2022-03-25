Не только намазка и паштет: рецепт сытного и бюджетного салата со шпротами
Шпроты – это достаточно банальный и бюджетный продукт, который можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Они станут идеальным дополнением в паштетах, намазах, а также салатах. Одним из таких является салат со шпротами, яйцами и кукурузой – сытное блюдо на все случаи жизни.
Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного и бюджетного салата со шпротами.
Ингредиенты:
шпроты – 1 б
вареные яйца – 5 шт
кукуруза консервированная – 1 б
сухарики – 1 п
майонез
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить, охладить, почистить и нарезать кубиками.
2. Рыбу порезать произвольно.
3. В миске соединить все ингредиенты.
4. Заправить салат майонезом. По желанию добавить специи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как из рыбы салаки приготовить шпроты.