Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

Гаспачо – это прохладный томатный суп с болгарским перцем, красным луком, чесноком и другими овощами. Для такого блюда вам не придется ничего отваривать. Блюдо получится очень легким и питательным.

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Идея приготовления прохладного супа гаспачо опубликована на странице фудблогера Яны Коптилиной (ohmyborsh) в Instagram. Можно подать с гренками.

Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

Ингредиенты:

  • помидоры – 750 г
  • огурцы – 150 г
  • перец болгарский – 150 г
  • булочка гамбургерная – 1 шт.
  • лук красный – 30 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • оливковое масло – 4-5 ст.л.
  • бальзамический уксус – 2 ст.л.
  • соль по вкусу (не жалейте)
  • молоко/сливки – 2 ст.л.
  • мята, кинза или петрушка – несколько веточек

Способ приготовления:

Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

1. С огурца снимаем кожуру, нарезаем мелко.

2. Добавить к огурцу нарезанные томаты, перец и лук.

3. Натереть чеснок.

Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

4. Добавить сердцевину от булочки, листьев мяты, молоко, растительное масло.

5. Хорошо посолить и взбить блендером.

Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

6. Перетереть через сито для более шелковой текстуры.

7. Добавить еще немного масла, бальзамический уксус.

Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

8. Проверить на соль и кислоту, добавить, если нужно.

Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

9. Если помидоры не очень сладкие – добавьте немного сахара.

10. Хорошо перемешать.

Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару

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