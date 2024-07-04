Не только окрошка: какой холодный суп приготовить в жару
Гаспачо – это прохладный томатный суп с болгарским перцем, красным луком, чесноком и другими овощами. Для такого блюда вам не придется ничего отваривать. Блюдо получится очень легким и питательным.
Идея приготовления прохладного супа гаспачо опубликована на странице фудблогера Яны Коптилиной (ohmyborsh) в Instagram. Можно подать с гренками.
Ингредиенты:
- помидоры – 750 г
- огурцы – 150 г
- перец болгарский – 150 г
- булочка гамбургерная – 1 шт.
- лук красный – 30 г
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 4-5 ст.л.
- бальзамический уксус – 2 ст.л.
- соль по вкусу (не жалейте)
- молоко/сливки – 2 ст.л.
- мята, кинза или петрушка – несколько веточек
Способ приготовления:
1. С огурца снимаем кожуру, нарезаем мелко.
2. Добавить к огурцу нарезанные томаты, перец и лук.
3. Натереть чеснок.
4. Добавить сердцевину от булочки, листьев мяты, молоко, растительное масло.
5. Хорошо посолить и взбить блендером.
6. Перетереть через сито для более шелковой текстуры.
7. Добавить еще немного масла, бальзамический уксус.
8. Проверить на соль и кислоту, добавить, если нужно.
9. Если помидоры не очень сладкие – добавьте немного сахара.
10. Хорошо перемешать.
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