Гаспачо – это прохладный томатный суп с болгарским перцем, красным луком, чесноком и другими овощами. Для такого блюда вам не придется ничего отваривать. Блюдо получится очень легким и питательным.

Видео дня

Идея приготовления прохладного супа гаспачо опубликована на странице фудблогера Яны Коптилиной (ohmyborsh) в Instagram. Можно подать с гренками.

Ингредиенты:

помидоры – 750 г

огурцы – 150 г

перец болгарский – 150 г

булочка гамбургерная – 1 шт.

лук красный – 30 г

чеснок – 1 зубчик

оливковое масло – 4-5 ст.л.

бальзамический уксус – 2 ст.л.

соль по вкусу (не жалейте)

молоко/сливки – 2 ст.л.

мята, кинза или петрушка – несколько веточек

Способ приготовления:

1. С огурца снимаем кожуру, нарезаем мелко.

2. Добавить к огурцу нарезанные томаты, перец и лук.

3. Натереть чеснок.

4. Добавить сердцевину от булочки, листьев мяты, молоко, растительное масло.

5. Хорошо посолить и взбить блендером.

6. Перетереть через сито для более шелковой текстуры.

7. Добавить еще немного масла, бальзамический уксус.

8. Проверить на соль и кислоту, добавить, если нужно.

9. Если помидоры не очень сладкие – добавьте немного сахара.

10. Хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: