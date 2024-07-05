Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

Именно с кабачками можно приготовить легкий летний салат. Овощ достаточно сочный, отлично сочетается с разнообразной зеленью. Заправить блюдо вкусно просто растительным маслом.

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Идея приготовления летнего салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Овощи нужно немного прожарить на сковороде.

Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 большой или 2 небольших
  • помидоры – 1 большой
  • чеснок – 3 зубчика
  • яйца – 2 шт.
  • зелень: укроп, петрушка
  • масло – 1 ст.л., а также небольшое количество для жарки
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

1. Кабачок разрезать на 4 части и порезать кусочками.

2. Пожарить на небольшом количестве масла 3-4 минуты (кабачки должны быть хрустящие).

Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

3. Яйца разбить, взболтать, вылить в кабачки.

4. Посолить, поперчить, перемешать.

Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

5. Жарить до готовности яиц.

6. Далее положить измельченный чеснок.

Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

7. Перемешать и переложить в миску, дать время остыть.

8. Тем временем нарезать помидоры и измельчить укроп.

Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

9. Положить в кабачки.

10. Добавить столовую ложку растительного масла.

Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков

11. При необходимости посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

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