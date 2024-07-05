Не только оладьи и запеканки: какой летний салат приготовить из кабачков
Именно с кабачками можно приготовить легкий летний салат. Овощ достаточно сочный, отлично сочетается с разнообразной зеленью. Заправить блюдо вкусно просто растительным маслом.
Идея приготовления летнего салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Овощи нужно немного прожарить на сковороде.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 большой или 2 небольших
- помидоры – 1 большой
- чеснок – 3 зубчика
- яйца – 2 шт.
- зелень: укроп, петрушка
- масло – 1 ст.л., а также небольшое количество для жарки
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок разрезать на 4 части и порезать кусочками.
2. Пожарить на небольшом количестве масла 3-4 минуты (кабачки должны быть хрустящие).
3. Яйца разбить, взболтать, вылить в кабачки.
4. Посолить, поперчить, перемешать.
5. Жарить до готовности яиц.
6. Далее положить измельченный чеснок.
7. Перемешать и переложить в миску, дать время остыть.
8. Тем временем нарезать помидоры и измельчить укроп.
9. Положить в кабачки.
10. Добавить столовую ложку растительного масла.
11. При необходимости посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: