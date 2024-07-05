Именно с кабачками можно приготовить легкий летний салат. Овощ достаточно сочный, отлично сочетается с разнообразной зеленью. Заправить блюдо вкусно просто растительным маслом.

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Идея приготовления летнего салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Овощи нужно немного прожарить на сковороде.

Ингредиенты:

кабачки – 1 большой или 2 небольших

помидоры – 1 большой

чеснок – 3 зубчика

яйца – 2 шт.

зелень: укроп, петрушка

масло – 1 ст.л., а также небольшое количество для жарки

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок разрезать на 4 части и порезать кусочками.

2. Пожарить на небольшом количестве масла 3-4 минуты (кабачки должны быть хрустящие).

3. Яйца разбить, взболтать, вылить в кабачки.

4. Посолить, поперчить, перемешать.

5. Жарить до готовности яиц.

6. Далее положить измельченный чеснок.

7. Перемешать и переложить в миску, дать время остыть.

8. Тем временем нарезать помидоры и измельчить укроп.

9. Положить в кабачки.

10. Добавить столовую ложку растительного масла.

11. При необходимости посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

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