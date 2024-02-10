Не только отварить: как из макарон приготовить сытную и бюджетную запеканку
Просто отваренные макароны уже на следующий день никто не хочет есть. Они засыхают и становятся невкусными. Поэтому для большой семьи лучшим решением будет приготовить из такого продукта запеканку. Она очень бюджетная и занимает минимум времени.
Идея приготовления сытной запеканки из макарон опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Макароны становятся очень мягкими.
Ингредиенты:
- 250 г коротких макарон
- 250 г сыра "Чеддер" (или другого, хорошо плавящегося сыра), натереть на крупной терке
- 4 ст.л. панировочных сухарей
- 20 г холодного сливочного масла нарезать кусочками.
- сливочное масло для смазывания формы
Ингредиенты для соуса бешамель:
- 50 г сливочного масла
- 50 г муки
- 500 мл молока
- щепотка мускатного ореха
- щепотка душистого перца
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Макароны отварить в большом количестве подсоленной воды до полуготовности. (Готовить половину времени, указанное на упаковке.) Отцедить и сполоснуть под холодной проточной водой.
2. Духовку разогреть до 180 градусов.
3. В небольшом сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло, добавить муку и специи, обжаривать, время от времени помешивая, до золотистости муки.
4. Добавить молоко и соль по вкусу, хорошо вымешать с мукой и довести все до кипения. Убавить огонь до минимума и варить до загустения соуса.
5. Макароны поместить в глубокую миску, добавить соус и 2/3 тертого сыра. Отлично перемешать.
6. Дно огнеупорной формы для запекания смазать сливочным маслом и посыпать 1 ст.л. панировочных сухарей.
7. Выложить макароны в подготовленную форму, разровнять и посыпать оставшимся сыром. Сверху равномерно посыпать панировочными сухарями. Разложить по поверхности кусочки холодного масла.
8. Поставить запеканку из макарон в разогретую духовку и запекать 30-35 минут. Верх запеканки должен хорошо подрумяниться, а макароны размякнуть.
9. Достать запеканку из духовки и подавать в горячем виде.
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