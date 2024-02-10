Просто отваренные макароны уже на следующий день никто не хочет есть. Они засыхают и становятся невкусными. Поэтому для большой семьи лучшим решением будет приготовить из такого продукта запеканку. Она очень бюджетная и занимает минимум времени.

Идея приготовления сытной запеканки из макарон опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Макароны становятся очень мягкими.

Ингредиенты:

250 г коротких макарон

250 г сыра "Чеддер" (или другого, хорошо плавящегося сыра), натереть на крупной терке

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4 ст.л. панировочных сухарей

20 г холодного сливочного масла нарезать кусочками.

сливочное масло для смазывания формы

Ингредиенты для соуса бешамель:

50 г сливочного масла

50 г муки

500 мл молока

щепотка мускатного ореха

щепотка душистого перца

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Макароны отварить в большом количестве подсоленной воды до полуготовности. (Готовить половину времени, указанное на упаковке.) Отцедить и сполоснуть под холодной проточной водой.

2. Духовку разогреть до 180 градусов.

3. В небольшом сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло, добавить муку и специи, обжаривать, время от времени помешивая, до золотистости муки.

4. Добавить молоко и соль по вкусу, хорошо вымешать с мукой и довести все до кипения. Убавить огонь до минимума и варить до загустения соуса.

5. Макароны поместить в глубокую миску, добавить соус и 2/3 тертого сыра. Отлично перемешать.

6. Дно огнеупорной формы для запекания смазать сливочным маслом и посыпать 1 ст.л. панировочных сухарей.

7. Выложить макароны в подготовленную форму, разровнять и посыпать оставшимся сыром. Сверху равномерно посыпать панировочными сухарями. Разложить по поверхности кусочки холодного масла.

8. Поставить запеканку из макарон в разогретую духовку и запекать 30-35 минут. Верх запеканки должен хорошо подрумяниться, а макароны размякнуть.

9. Достать запеканку из духовки и подавать в горячем виде.

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