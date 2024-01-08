Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке

Значительно вкуснее и сытнее будет не просто отварить сосиски, а запечь их в духовке. Для такого блюда идеально подходит слоеное тесто, которое можно просто приобрести в магазине – так получится гораздо быстрее. Изделия получаются очень аппетитными и хрустящими.

Идея приготовления запеченных сосисок в слоеном тесте опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Будет очень вкусно, если в сосиске положить кусочек сыра, который после запекания расплавится.

Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке
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Ингредиенты:

  • сосиски – 10 шт
  • слоеное тесто – 250 г
  • желток – 2 шт
  • сыр моцарелла – 170 г
  • кунжут – по желанию

Способ приготовления:

Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке

1. Сосиски разрезать вдоль (но не глубоко).

2. Положить внутрь сыр.

Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке

3. Слоеное тесто разрезать на небольшие полоски.

4. Завернуть тестом сосиски.

Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке

5. Положить на противень.

6. Смазать желтком.

Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке

7. Посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Не только отварить: как оригинально приготовить обычные сосиски в духовке

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