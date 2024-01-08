Значительно вкуснее и сытнее будет не просто отварить сосиски, а запечь их в духовке. Для такого блюда идеально подходит слоеное тесто, которое можно просто приобрести в магазине – так получится гораздо быстрее. Изделия получаются очень аппетитными и хрустящими.

Идея приготовления запеченных сосисок в слоеном тесте опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Будет очень вкусно, если в сосиске положить кусочек сыра, который после запекания расплавится.

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Ингредиенты:

сосиски – 10 шт

слоеное тесто – 250 г

желток – 2 шт

сыр моцарелла – 170 г

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Сосиски разрезать вдоль (но не глубоко).

2. Положить внутрь сыр.

3. Слоеное тесто разрезать на небольшие полоски.

4. Завернуть тестом сосиски.

5. Положить на противень.

6. Смазать желтком.

7. Посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

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