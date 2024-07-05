Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке
Мягкий и сочный молодой картофель можно не только отварить, но и вкусно запечь в духовке с сыром. Овощ получится хрустящим и золотистым. Обязательно подавайте с соусом и салатом.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля с сыром опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Для соуса вместо майонеза лучше использовать йогурт.
Ингредиенты:
- молодой отварной картофель
- сыр любимый – 200-300 г
- масло
- салатный йогурт – 300 г
- укроп
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Молодой картофель почистить и отварить в подсоленной воде почти до готовности.
2. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.
3. Сыр натереть и посыпать пергамент.
4. Сверху выложить разрезанный пополам картофель.
5. Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.
6. Для приготовления соуса смешать салатный йогурт, укроп, чеснок и специи – перемешиваем до однородности.
7. Достать картофель из духовки и подать с соусом к столу.
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