Мягкий и сочный молодой картофель можно не только отварить, но и вкусно запечь в духовке с сыром. Овощ получится хрустящим и золотистым. Обязательно подавайте с соусом и салатом.

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Идея приготовления запеченного молодого картофеля с сыром опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Для соуса вместо майонеза лучше использовать йогурт.

Ингредиенты:

молодой отварной картофель

сыр любимый – 200-300 г

масло

салатный йогурт – 300 г

укроп

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Молодой картофель почистить и отварить в подсоленной воде почти до готовности.

2. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.

3. Сыр натереть и посыпать пергамент.

4. Сверху выложить разрезанный пополам картофель.

5. Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.

6. Для приготовления соуса смешать салатный йогурт, укроп, чеснок и специи – перемешиваем до однородности.

7. Достать картофель из духовки и подать с соусом к столу.

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