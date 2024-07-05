Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

Мягкий и сочный молодой картофель можно не только отварить, но и вкусно запечь в духовке с сыром. Овощ получится хрустящим и золотистым. Обязательно подавайте с соусом и салатом.

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Идея приготовления запеченного молодого картофеля с сыром опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Для соуса вместо майонеза лучше использовать йогурт.

Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

Ингредиенты:

  • молодой отварной картофель
  • сыр любимый – 200-300 г
  • масло
  • салатный йогурт – 300 г
  • укроп
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец

Способ приготовления:

Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

1. Молодой картофель почистить и отварить в подсоленной воде почти до готовности.

2. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.

Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

3. Сыр натереть и посыпать пергамент.

4. Сверху выложить разрезанный пополам картофель.

Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

5. Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.

Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

6. Для приготовления соуса смешать салатный йогурт, укроп, чеснок и специи – перемешиваем до однородности.

Не только отварная: с чем вкусно запечь молодую картошку в духовке

7. Достать картофель из духовки и подать с соусом к столу.

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