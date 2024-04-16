Не только салат: стейк из молодой капусты с мясным фаршем для ужина
Из молодой капусты можно готовить не только салаты, но также первые блюда, закуски и даже делать стейки. Если хотите получить оригинальное блюдо для ужина, достаточно будет взять только капусту и куриный фарш со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении стейка из молодой капусты с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- молодая капуста (2 пластины)
- 2 ч. л. масла
- 250-300 г фарша (у меня из куриного филе)
- 0,5 небольшой луковицы
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. томатной пасты
- соль, специи (паприка, сушеный чеснок, перец по вкусу)
- 1-2 помидора
- 100-150 г сыра
Способ приготовления:
1. Молодую капусту нарежьте на круглые пластины толщиной 1,5-2 см, переложите в форму для запекания, смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.
2. Фарш смешайте с нарезанным луком, солью и специями. Добавьте сметанную и томатную пасту, все хорошо перемешайте.
3. Выложите фарш на капусту и равномерно распределите, запекайте 30-35 минут при температуре 180 С.
4. Выложите сверху помидоры, смажьте их сметаной и присыпьте тертым сыром. Запекайте еще 15-20 минут при температуре 180 С.
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