Из молодой капусты можно готовить не только салаты, но также первые блюда, закуски и даже делать стейки. Если хотите получить оригинальное блюдо для ужина, достаточно будет взять только капусту и куриный фарш со специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении стейка из молодой капусты с мясным фаршем.

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Ингредиенты:

молодая капуста (2 пластины)

2 ч. л. масла

250-300 г фарша (у меня из куриного филе)

0,5 небольшой луковицы

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. томатной пасты

соль, специи (паприка, сушеный чеснок, перец по вкусу)

1-2 помидора

100-150 г сыра

Способ приготовления:

1. Молодую капусту нарежьте на круглые пластины толщиной 1,5-2 см, переложите в форму для запекания, смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.

2. Фарш смешайте с нарезанным луком, солью и специями. Добавьте сметанную и томатную пасту, все хорошо перемешайте.

3. Выложите фарш на капусту и равномерно распределите, запекайте 30-35 минут при температуре 180 С.

4. Выложите сверху помидоры, смажьте их сметаной и присыпьте тертым сыром. Запекайте еще 15-20 минут при температуре 180 С.

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