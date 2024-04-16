Не только салат: стейк из молодой капусты с мясным фаршем для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт стейков из капусты в духовке

Из молодой капусты можно готовить не только салаты, но также первые блюда, закуски и даже делать стейки. Если хотите получить оригинальное блюдо для ужина, достаточно будет взять только капусту и куриный фарш со специями.

Вкусный стейк из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении стейка из молодой капусты с мясным фаршем. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • молодая капуста (2 пластины)
  • 2 ч. л. масла
  • 250-300 г фарша (у меня из куриного филе)
  • 0,5 небольшой луковицы
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • соль, специи (паприка, сушеный чеснок, перец по вкусу)
  • 1-2 помидора
  • 100-150 г сыра

Способ приготовления: 

1. Молодую капусту нарежьте на круглые пластины толщиной 1,5-2 см, переложите в форму для запекания, смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.

Молодая капуста

2. Фарш смешайте с нарезанным луком, солью и специями. Добавьте сметанную и томатную пасту, все хорошо перемешайте. 

Фарш для блюда

3. Выложите фарш на капусту и равномерно распределите, запекайте 30-35 минут при температуре 180 С.

Приготовление стейков

4. Выложите сверху помидоры, смажьте их сметаной и присыпьте тертым сыром. Запекайте еще 15-20 минут при температуре 180 С. 

Готовое блюдо

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