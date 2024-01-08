Среди большого разнообразия продуктов на современных рынках есть такие, которые покупать ни в коем случае нельзя. Они не просто вредные, но даже опасные. Самое главное то, что вся еда есть в ежедневном рационе многих людей.

О том, на какие магазинные продукты даже не стоит тратить деньги, рассказал фитнес-тренер Юрий Попко на своей странице в Instagram. Они отравляют организм.

Колбасные изделия

В магазинных сосисках и сардельках мяса практически нет и данные изделия имеют мало общего с мясом. Речь идет именно о промышленных изделиях, содержащих консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса, трансжиры и сахар. Благодаря этим веществам можно симитировать любой вкус, чтобы вы не знали настоящего состава.

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Производители указывают % мяса, но оно измельчено до такого состояния, что нельзя вообще ничего распознать. Особенно если это молочная колбаса.

Что касается копченых колбасных изделий – для их производства используется "жидкий дым", который во многих странах давно запрещен, потому что это яд.

Кондитерские изделия (особенно массового производства)

Основные ингредиенты таких изделий – это сахар и дешевое пальмовое масло. Избыток сахара в организме приводит к воспалительным процессам, преждевременному старению. Куча пустых калорий и много бесполезных жиров. Популярные сладкие воды – вообще сплошной сахар.

Блюда во фритюре (чипсы, картофель фри и другие)

Масло – это мощный канцероген, который очень сложно выводится, потому что организм не умеет расцеплять трансжиры. В результате – есть риск заболеть раком. После каждого приготовления фри растительное масло нужно менять.

Йогурты с наполнителями

В таких йогуртах большое количество сахара. Лучше уж выбирать классический налегке или сделать домашний.

Майонез

В магазинном майонезе есть заменители вкуса, красители и трансжиры, а также множество калорий. Альтернативой может быть домашний майонез.

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