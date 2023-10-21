Не верьте этим кулинарным мифам: топ-7 бессмысленных "предрассудков"
Даже у кулинарии есть свои мифы. Некоторые действия мы часто выполняем на автомате, но не задумываемся о том, действительно ли это нужно. Или слепо верим в некоторые стереотипы в приготовлении блюд, но они могут быть бессмысленными.
Поэтому редакция FoodOboz развенчает мифы кулинарии, в которые верит достаточно большое количество людей. Отсутствие этих стереотипов существенно облегчит процесс приготовления пищи.
Макароны нужно варить в подсоленной воде – так они скорее станут готовыми
Соль нужна не для скорости отваривания, а для вкуса и плотной текстуры. Специя напротив способствует тому, что изделия варятся медленнее, но равномернее. Также макароны становятся очень ароматными.
Воды в кастрюле для макарон должно быть много
Не нужно брать самую большую кастрюлю для того, чтобы сварить макароны. Достаточно того, чтобы жидкость изделия просто покрыла.
Алкоголь в блюдах моментально улетучивается
Если в рецепте вам нужно выпаривать алкоголь из соуса, рассчитывайте, что на это вам нужно не менее трех часов. Поэтому если вы хотите сделать быстрый ужин – не стоит выбирать блюда именно с алкоголем, потому что они будут занимать много времени.
Во время жарки целого куска мяса в нем остаются все соки.
Если вы жарите мясо до корочки – жидкость наоборот теряется. Но именно жарка – это лучший способ придать куску красивый, золотистый, почти карамельный вид.
Микроволновка уничтожает все полезные вещества, которые есть в продуктах
В микроволновке продукты проходят определенную термическую обработку, поэтому частично они теряют полезные свойства. Но при жарке, например, этот процесс значительно активнее.
Нельзя ставить в холодильник теплые блюда – только комнатной температуры
То, что в холодильник нельзя ставить очень горячие только что приготовленные блюда – это правда. Но еда не должна быть и слишком холодной. Допустимая и комнатная температура. Таким образом, в блюде не будут размножаться бактерии, а техника не испортится.
При получении ожогов при приготовлении нужно немедленно приложить лед на кожу.
В любом случае не прикладывайте лед к ожогам, ведь вы еще больше травмируете кожу. Достаточно просто подставить ожог под холодную воду, затем наложить повязку.
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