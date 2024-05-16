Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей. Из нее можно готовить вкусные и легкие салаты, а также соусы, закуски. К тому же свеклу можно есть и в сыром виде, а еще мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с кукурузой и зеленью.

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Ингредиенты:

свекла отварная – 2 шт.

кукуруза консервированная – 400 г

лук красный – 1 шт.

сок половины лимона

зелень петрушки

масло растительное – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком.

2. Порежьте кольцами лук, полейте лимоном, зелень мелко порежьте. Переложите все в миску.

3. Cмешайте масло, сок лимона, специи и полейте салат.

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