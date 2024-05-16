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Не винегрет: легкий салат из свеклы на каждый день
Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей. Из нее можно готовить вкусные и легкие салаты, а также соусы, закуски. К тому же свеклу можно есть и в сыром виде, а еще мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с кукурузой и зеленью.
Ингредиенты:
- свекла отварная – 2 шт.
- кукуруза консервированная – 400 г
- лук красный – 1 шт.
- сок половины лимона
- зелень петрушки
- масло растительное – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, порежьте кубиком.
2. Порежьте кольцами лук, полейте лимоном, зелень мелко порежьте. Переложите все в миску.
3. Cмешайте масло, сок лимона, специи и полейте салат.
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