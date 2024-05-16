Не винегрет: легкий салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
300
Не винегрет: легкий салат из свеклы на каждый день

Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей. Из нее можно готовить вкусные и легкие салаты, а также соусы, закуски. К тому же свеклу можно есть и в сыром виде, а еще мариновать.

Запеченная свекла

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с кукурузой и зеленью.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла отварная – 2 шт.
  • кукуруза консервированная – 400 г
  • лук красный – 1 шт.
  • сок половины лимона
  • зелень петрушки
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком.

Вареная свекла

2. Порежьте кольцами лук, полейте лимоном, зелень мелко порежьте. Переложите все в миску.

Приготовление салата

3. Cмешайте масло, сок лимона, специи и полейте салат.

Готовый салат

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