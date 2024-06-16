Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта
Ярко-желтую наружную часть лимонов чаще всего используют в выпечке. Речь идет именно об ароматной цедре. Но если извлечь мягкую сердцевину – пустые половинки могут стать отличным основанием для очень нежного и изысканного десерта.
Идея приготовления сладкого десерта в лимонах опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Есть его можно ложкой прямо из лимонов.
Ингредиенты:
- лимоны с толстой кожурой – 3 шт.
- цедра 1 лимона
- сливки 33% – 300 мл.
- сок из лимонов – 100 мл.
- сахарная пудра – 100 г
- ванилин на кончике чайной ложки
- агар агар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Лимоны хорошо помыть.
2. Разделить пополам.
3. Вынуть мякоть, из которой выжимаем сок.
4. К соку (100 мл) добавить цедру 1 лимона, сахарную пудру 100 г, ванилин и агар агар 1 ч.л.
5. Поставить на огонь, размешать.
6. Добавить жирные сливки, перемешать не доводя до кипения (как только появятся пузырьки – выключить).
7. Разлить по лимонам.
8. Отправить в холодильник на 30 минут.
9. Украсить и пробовать.
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