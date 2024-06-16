Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

Ярко-желтую наружную часть лимонов чаще всего используют в выпечке. Речь идет именно об ароматной цедре. Но если извлечь мягкую сердцевину – пустые половинки могут стать отличным основанием для очень нежного и изысканного десерта.

Идея приготовления сладкого десерта в лимонах опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Есть его можно ложкой прямо из лимонов.

Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

Ингредиенты:

  • лимоны с толстой кожурой – 3 шт.
  • цедра 1 лимона
  • сливки 33% – 300 мл.
  • сок из лимонов – 100 мл.
  • сахарная пудра – 100 г
  • ванилин на кончике чайной ложки
  • агар агар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

1. Лимоны хорошо помыть.

2. Разделить пополам.

3. Вынуть мякоть, из которой выжимаем сок.

Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

4. К соку (100 мл) добавить цедру 1 лимона, сахарную пудру 100 г, ванилин и агар агар 1 ч.л.

5. Поставить на огонь, размешать.

Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

6. Добавить жирные сливки, перемешать не доводя до кипения (как только появятся пузырьки – выключить).

Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

7. Разлить по лимонам.

Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

8. Отправить в холодильник на 30 минут.

9. Украсить и пробовать.

Не выбрасывайте лимонную кожуру: как ее можно использовать для приготовления изысканного десерта

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