Если у вас есть готовая холодная гречка, которую вы сварили еще вчера – выбрасывать ее не стоит. Крупа может стать отличным основанием для полноценного сытного блюда. Технология бюджетная, а справитесь ли вы ее очень быстро.

Об идее сытного блюда из гречки рассказала фудблогер Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Из крупы можно сделать вкусные гречишники на сковородке.

Ингредиент:

мясной фарш – 700-800 г

гречка (если в сыром виде – 1 стакан)

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яйца – 2 шт

лук – 1 шт

соль, перец, сухой чеснок

панировочные сухари

масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

томатная паста – 70 г

томатный сок – 600 мл

морковь – 1 шт

соль, перец

свежая зелень и сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Смешать гречку с мясным фаршем

2. Добавить взбитый в блендере лук.

3. Выбить яйца.

4. Засыпать соль, перец и сухой чеснок.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Разогреть сковороду с растительным маслом.

7. Влажными руками сформировать гречаники и обвалять их в сухарях.

8. Выложить на сковороду и жарить с двух сторон по 5 минут.

9. На сковороде из-под гречаников или на чистой обжарить морковь, добавить 70 граммов томатной пасты.

10. Перемешать, пассировать несколько минут и добавить соль.

11. Влить томатный сок, тушить минут 10.

12. Выложить в соус гречишники, тушить после закипания под крышкой 15 минут.

13. Посыпать свежей зеленью и подавать со сметаной.

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