Не выбрасывайте вчерашнюю гречку! Какое сытное блюдо можно приготовить из крупы
Если у вас есть готовая холодная гречка, которую вы сварили еще вчера – выбрасывать ее не стоит. Крупа может стать отличным основанием для полноценного сытного блюда. Технология бюджетная, а справитесь ли вы ее очень быстро.
Об идее сытного блюда из гречки рассказала фудблогер Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Из крупы можно сделать вкусные гречишники на сковородке.
Ингредиент:
- мясной фарш – 700-800 г
- гречка (если в сыром виде – 1 стакан)
- яйца – 2 шт
- лук – 1 шт
- соль, перец, сухой чеснок
- панировочные сухари
- масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
- томатная паста – 70 г
- томатный сок – 600 мл
- морковь – 1 шт
- соль, перец
- свежая зелень и сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Смешать гречку с мясным фаршем
2. Добавить взбитый в блендере лук.
3. Выбить яйца.
4. Засыпать соль, перец и сухой чеснок.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Разогреть сковороду с растительным маслом.
7. Влажными руками сформировать гречаники и обвалять их в сухарях.
8. Выложить на сковороду и жарить с двух сторон по 5 минут.
9. На сковороде из-под гречаников или на чистой обжарить морковь, добавить 70 граммов томатной пасты.
10. Перемешать, пассировать несколько минут и добавить соль.
11. Влить томатный сок, тушить минут 10.
12. Выложить в соус гречишники, тушить после закипания под крышкой 15 минут.
13. Посыпать свежей зеленью и подавать со сметаной.
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