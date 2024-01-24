Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем
Картофель – это универсальный гарнир, который подходит на любой случай. Овощ можно запечь или сделать из него пюре. Но если банальные варианты надоели – следует воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления картофеля со сливочным соусом и чесноком опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Рецепт очень простой.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- сливки – 200 мл
- картофель – 0,5 кг
- укроп
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и обжарить на растительном масле.
2. Параллельно очищенный и нарезанный картофель отварить до готовности в усиленной воде.
3. Когда лук станет золотистого цвета – добавить чеснок и влить сливки.
4. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Тушить 2-3 минуты и добавить укроп.
6. Залить соусом картофель и можно подавать.
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