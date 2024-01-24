Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем

Картофель – это универсальный гарнир, который подходит на любой случай. Овощ можно запечь или сделать из него пюре. Но если банальные варианты надоели – следует воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления картофеля со сливочным соусом и чесноком опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Рецепт очень простой.

Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • сливки – 200 мл
  • картофель – 0,5 кг
  • укроп
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Способ приготовления:

Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем

1. Нарезать лук и обжарить на растительном масле.

2. Параллельно очищенный и нарезанный картофель отварить до готовности в усиленной воде.

Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем

3. Когда лук станет золотистого цвета – добавить чеснок и влить сливки.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем

5. Тушить 2-3 минуты и добавить укроп.

Не запеченная и не пюре: оригинальный рецепт картофеля, который понравится всем

6. Залить соусом картофель и можно подавать.

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