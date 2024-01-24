Картофель – это универсальный гарнир, который подходит на любой случай. Овощ можно запечь или сделать из него пюре. Но если банальные варианты надоели – следует воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления картофеля со сливочным соусом и чесноком опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Рецепт очень простой.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

сливки – 200 мл

картофель – 0,5 кг

укроп

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Способ приготовления:

1. Нарезать лук и обжарить на растительном масле.

2. Параллельно очищенный и нарезанный картофель отварить до готовности в усиленной воде.

3. Когда лук станет золотистого цвета – добавить чеснок и влить сливки.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Тушить 2-3 минуты и добавить укроп.

6. Залить соусом картофель и можно подавать.

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