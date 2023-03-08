Хек считается достаточно бюджетной рыбой. Чаще ее выбирают для жарки в кляре. Но для того, чтобы сделать такой продукт полезным, стоит готовить его в духовке.

Идея приготовления запеченной рыбы хек с овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Ингредиенты:

1,5 кг рыбы хек

1,5 ст.л. приправы к рыбе

1,5 ч.л. соли (без горки)

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1,5 ч.л. паприки

1/2 ч.л. черного перца

Овощи:

5 луковиц

5 морковок

1 болгарский перец

3-5 ст.л. томатной пасты

соль

перец

50 мл воды

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить от плавников и нутростей, помыть и порезать на порционные кусочки.

2. Переложить в миску, добавить специи, соль, перец, перемешать, прикрыть пленкой и поставить в холодильник на 1,5-2 часа.

3. Овощи: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на грубой терке, порезать перец небольшими кусочками.

4. На сковороду влить растительное масло, добавить овощи, томатную пасту, соль, перец воду. Тушить на умеренном огне, под крышкой, до готовности овощей, примерно 20 минут.

5. Отдельно рыбу обвалять в муке и поджарить на растительном масле до золотистой корочки.

6. На глубокий противень выложить слоями: овощи, рыба, овощи, рыба, овощи

.7. Запекать при температуре 200 градусов 25 минут.

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