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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Недорогая рыба, в которой присутствуют все необходимые микроэлементы

6.1т
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Что дает нам селедка?⁣⁣⠀

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Она содержит достаточно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном омега-3. ⁣⁣⠀

Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты, нужные для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме, как раз они важны для здоровья:⁣⁣⠀

  • DHA, тип омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением.⁣⁣⠀

  • Большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Не удивительно, потому что исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития.⁣⁣⠀

  • Положительно влияют на сердечно-сосудистую систему из нескольких причин: они могут вызвать снижение триглицеридов, повышать уровень холестерина ЛПВП, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление.⁣⁣⠀

  • Люди, которые регулярно употребляют омега - 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.⁣⁣⠀

  • Улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин.⁣⁣⠀

Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половину суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной и селен. У сельди его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности-50 мкг.⁣⁣⠀

Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами.⁣⁣⠀

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В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры.⁣⁣⠀

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Тема
Питание
Место
Украина
Источник
Источник: Instagram Светланы Фус
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