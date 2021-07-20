Неклассические пельмени: 5 самых вкусных и необычных начинок

Пельмени – очень быстрое и сытное блюдо, которое готовить – проще простого. Достаточно всего лишь – сделать хорошее тесто и, конечно же, вкусную начинку.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами 5 самыми вкусными и необычными начинками для пельменей, которые точно придадут привычному блюду новый вкус.

1. Печеночно-гречневая начинка

Ингредиенты:

печень куриная (можно говяжью) – 300 г

Видео дня

гречневая крупа – 1/2 стакана

лук – 1 шт.

растительное масло – 4 ст. л.

соль – 1 ч. л.

перец – щепотка

сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Печень помойте и отрежьте все пленки, после – нарежьте ее как можно мельче. ​​​​​​​Лук очистите и нарежьте мелким кубиком. На раскаленную сковороду налейте растительное масло и хорошо обжарьте около 20 минут печень и лук. Отварите гречку и оставьте остывать. Готовую печень и сок, который образовался при жарке – переложите в блендер, добавьте гречку, присолите немного, поперчите и взбейте до однородности. Начинка готова, можно приступить в лепке пельменей.

2. Начинка с кальмара

Ингредиенты:

​​​​​​​ мясо кальмара – 700 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

оливковое масло – 2 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

соевый соус, перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте мясо кальмара под холодной водой, снимите пленки. Порежьте и пропустите 2 раза через мясорубку. Добавьте яйцо, измельченный лук, соль, перец и соевый соус, хорошо перемешайте и ваша начинка готова.

3. Начинка из морской капусты и рыбы

Ингредиенты:

рыба любая нежирная – 500 г

морская капуста – 300 г

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

​​​​​​​Помойте рыбу, порежьте небольшими кусками и пропустите через мясорубку или же – мелко нарежьте. Отварите морскую капусту, отбросьте на дуршлаг, затем – также пропустите через мясорубку. В миске соедините рыбный фарш, морскую капусту и лук, поперчите, посолите и тщательно перемешайте.

​​​​​​​​​​​​​​4. Грибная начинка

Ингредиенты:

свежие грибы – 800 г

лук – 2 шт.

растительное масло – 4 ст. л.

соль – 1 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Грибы помойте и мелко нарежьте. ​​​​​​​Сковороду хорошо нагрейте, вылейте растительное масло, обжарьте грибы до золотистости. В самом конце добавьте измельченный лук и обжарьте около 10 минут вместе с грибами. ​​​​​​​После – присолите, поперчите начинку, остудите и можно делать пельмени.

5. Начинка из черной редиски

Ингредиенты:

черная редиска – 600 г

лук – 1 шт.

соль – 1/2 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Лук и редиску очистите, измельчите и пропустите через мясорубку. Обязательно отожмите, чтобы лишний сок вышел. Переложите в миску, посолите и хорошо размешайте – начинка готова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сделать дома идеальное тесто для булочек так, чтобы они были пышными, мягкими и вкусными.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась вкуснейшим рецептом шоколадного пирога с вишней, который точно удастся.