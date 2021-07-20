Неклассические пельмени: 5 самых вкусных и необычных начинок
Пельмени – очень быстрое и сытное блюдо, которое готовить – проще простого. Достаточно всего лишь – сделать хорошее тесто и, конечно же, вкусную начинку.
Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами 5 самыми вкусными и необычными начинками для пельменей, которые точно придадут привычному блюду новый вкус.
1. Печеночно-гречневая начинка
Ингредиенты:
печень куриная (можно говяжью) – 300 г
гречневая крупа – 1/2 стакана
лук – 1 шт.
растительное масло – 4 ст. л.
соль – 1 ч. л.
перец – щепотка
сметана – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Печень помойте и отрежьте все пленки, после – нарежьте ее как можно мельче.
Лук очистите и нарежьте мелким кубиком.
На раскаленную сковороду налейте растительное масло и хорошо обжарьте около 20 минут печень и лук.
Отварите гречку и оставьте остывать.
Готовую печень и сок, который образовался при жарке – переложите в блендер, добавьте гречку, присолите немного, поперчите и взбейте до однородности.
Начинка готова, можно приступить в лепке пельменей.
2. Начинка с кальмара
Ингредиенты:
мясо кальмара – 700 г
лук – 1 шт.
яйцо – 1 шт.
чеснок – 2 зуб.
оливковое масло – 2 ч. л.
соль – 1/2 ч. л.
соевый соус, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте мясо кальмара под холодной водой, снимите пленки.
Порежьте и пропустите 2 раза через мясорубку.
Добавьте яйцо, измельченный лук, соль, перец и соевый соус, хорошо перемешайте и ваша начинка готова.
3. Начинка из морской капусты и рыбы
Ингредиенты:
рыба любая нежирная – 500 г
морская капуста – 300 г
лук – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте рыбу, порежьте небольшими кусками и пропустите через мясорубку или же – мелко нарежьте.
Отварите морскую капусту, отбросьте на дуршлаг, затем – также пропустите через мясорубку.
В миске соедините рыбный фарш, морскую капусту и лук, поперчите, посолите и тщательно перемешайте.
4. Грибная начинка
Ингредиенты:
свежие грибы – 800 г
лук – 2 шт.
растительное масло – 4 ст. л.
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Грибы помойте и мелко нарежьте.
Сковороду хорошо нагрейте, вылейте растительное масло, обжарьте грибы до
золотистости. В самом конце добавьте измельченный лук и обжарьте около 10 минут вместе с грибами.
После – присолите, поперчите начинку, остудите и можно делать пельмени.
5. Начинка из черной редиски
Ингредиенты:
черная редиска – 600 г
лук – 1 шт.
соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Лук и редиску очистите, измельчите и пропустите через мясорубку.
Обязательно отожмите, чтобы лишний сок вышел.
Переложите в миску, посолите и хорошо размешайте – начинка готова.
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