Неклассические пельмени: 5 самых вкусных и необычных начинок

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
43
Вкусные начинки для пельменей

Пельмени – очень быстрое и сытное блюдо, которое готовить – проще простого. Достаточно всего лишь – сделать хорошее тесто и, конечно же, вкусную начинку.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами 5 самыми вкусными и необычными начинками для пельменей, которые точно придадут привычному блюду новый вкус.

1. Печеночно-гречневая начинка

Гречка станет отличным ингредиентом для начинки

Ингредиенты:

  • печень куриная (можно говяжью) – 300 г

Видео дня

  • гречневая крупа – 1/2 стакана

  • лук – 1 шт.

  • растительное масло – 4 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

  • перец – щепотка

  • сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Печень помойте и отрежьте все пленки, после – нарежьте ее как можно мельче.

  2. ​​​​​​​Лук очистите и нарежьте мелким кубиком.

  3. На раскаленную сковороду налейте растительное масло и хорошо обжарьте около 20 минут печень и лук.

  4. Отварите гречку и оставьте остывать.

  5. Готовую печень и сок, который образовался при жарке – переложите в блендер, добавьте гречку, присолите немного, поперчите и взбейте до однородности.

  6. Начинка готова, можно приступить в лепке пельменей.

2. Начинка с кальмара

Из кальмара можно сделать очень вкусный фарш

Ингредиенты:

  • ​​​​​​​мясо кальмара – 700 г

  • лук – 1 шт.

  • яйцо – 1 шт.

  • чеснок – 2 зуб.

  • оливковое масло – 2 ч. л.

  • соль – 1/2 ч. л.

  • соевый соус, перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте мясо кальмара под холодной водой, снимите пленки.

  2. Порежьте и пропустите 2 раза через мясорубку.

  3. Добавьте яйцо, измельченный лук, соль, перец и соевый соус, хорошо перемешайте и ваша начинка готова.

3. Начинка из морской капусты и рыбы

Если смешать рыбу и морскую капусту – вы получит идеальный фарш

Ингредиенты:

  • рыба любая нежирная – 500 г

  • морская капуста – 300 г

  • лук – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​Помойте рыбу, порежьте небольшими кусками и пропустите через мясорубку или же – мелко нарежьте.

  2. Отварите морскую капусту, отбросьте на дуршлаг, затем – также пропустите через мясорубку.

  3. В миске соедините рыбный фарш, морскую капусту и лук, поперчите, посолите и тщательно перемешайте.

​​​​​​​​​​​​​​4. Грибная начинка

Грибы и овощи станут отличной легкой начинкой для пельменей

Ингредиенты:

  • свежие грибы – 800 г

  • лук – 2 шт.

  • растительное масло – 4 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Грибы помойте и мелко нарежьте.

  2. ​​​​​​​Сковороду хорошо нагрейте, вылейте растительное масло, обжарьте грибы до

    золотистости. В самом конце добавьте измельченный лук и обжарьте около 10 минут вместе с грибами.

  3. ​​​​​​​После – присолите, поперчите начинку, остудите и можно делать пельмени.

5. Начинка из черной редиски

Из черной редиски можно сделать вкусную начинку

Ингредиенты:

  • черная редиска – 600 г

  • лук – 1 шт.

  • соль – 1/2 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Лук и редиску очистите, измельчите и пропустите через мясорубку.

  2. Обязательно отожмите, чтобы лишний сок вышел.

  3. Переложите в миску, посолите и хорошо размешайте – начинка готова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сделать дома идеальное тесто для булочек так, чтобы они были пышными, мягкими и вкусными.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась вкуснейшим рецептом шоколадного пирога с вишней, который точно удастся.

Сейчас мы готовим

Все рецепты