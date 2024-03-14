Все мы, наверное, неоднократно слышали, как в фильмах герои готовят картофельный салат. Но мало кто мог себе представить, что это заморское блюдо действительно присутствует в нашем рационе с самого детства.

Речь идет о невероятно вкусном сочетании хрустящей картошки со свежим салатом, которое мы все так любим. Рецептом немецкого картофельного салата в Instagram поделился фудблогер из Алекс Миль.

Ингредиенты для салата

Картофель – 500-700 гр

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Масло

Соль

Перец

Паприка

Острый перец

Огурец – 150 гр

Молодой перец – 100 гр

Лук – 50 гр

Ингредиенты для соуса

Сметана – 5 ст.л.

Зелень

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Соль

Перец

Паприка

Острый перец

Способ приготовления

1. Картофель отвариваем в мундире до готовности

2. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и хорошо прижимаем каждую из них стаканом.

3. Полим маслом и добавляем специи.

4. Отправляем в духовку, при 200С до золотистости и хрустящей корочки. Приблизительно на 25 минут.

5. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для соуса.

6. Все ингредиенты для салата нарезаем на небольшие кубики, заправляем соусом и сверху выкладываем запеченный картофель.

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