Немецкий картофельный салат: интересное сочетание вкусов, которое не оставит равнодушным никого.
Все мы, наверное, неоднократно слышали, как в фильмах герои готовят картофельный салат. Но мало кто мог себе представить, что это заморское блюдо действительно присутствует в нашем рационе с самого детства.
Речь идет о невероятно вкусном сочетании хрустящей картошки со свежим салатом, которое мы все так любим. Рецептом немецкого картофельного салата в Instagram поделился фудблогер из Алекс Миль.
Ингредиенты для салата
- Картофель – 500-700 гр
- Масло
- Соль
- Перец
- Паприка
- Острый перец
- Огурец – 150 гр
- Молодой перец – 100 гр
- Лук – 50 гр
Ингредиенты для соуса
- Сметана – 5 ст.л.
- Зелень
- Майонез – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
- Паприка
- Острый перец
Способ приготовления
1. Картофель отвариваем в мундире до готовности
2. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и хорошо прижимаем каждую из них стаканом.
3. Полим маслом и добавляем специи.
4. Отправляем в духовку, при 200С до золотистости и хрустящей корочки. Приблизительно на 25 минут.
5. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для соуса.
6. Все ингредиенты для салата нарезаем на небольшие кубики, заправляем соусом и сверху выкладываем запеченный картофель.
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