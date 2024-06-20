Крабовые палочки – идеальный бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также намазок. Еще их можно добавлять в начинку для домашних суш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с твердым сыром, луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 15 шт.

яйца – 3 шт.

твердый сыр или плавленый – 160 г

майонез для начинки – 3-4 ст.л. (по вкусу)

укроп – пучок небольшой

лук зеленый – 3 шт. (маленький пучок)

чеснок – 3 зуб.

Для украшения:

твердый сыр и желток

Способ приготовления:

1. Для начинки: натрите твердый сыр, яйца вареные, мелко нарезаный укроп и лук, переложите в миску. Добавьте соль, чеснок натертый и майонез, перемешайте.

2. Разверните крабовые палочки, смажьте начинкой и сверните.

3️. Выложите из крабовых палочек "домик", каждый слой смажьте майонезом, украсьте сыром натертым на мелкую терку и желтком.

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