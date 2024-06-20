Необычная закуска из крабовых палочек: делимся рецептом оригинального блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Необычная закуска из крабовых палочек: делимся рецептом оригинального блюда для праздничного стола

Крабовые палочки – идеальный бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также намазок. Еще их можно добавлять в начинку для домашних суш. 

Вкусная закуска из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с твердым сыром, луком и вареными яйцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 15 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • твердый сыр или плавленый – 160 г
  • майонез для начинки – 3-4 ст.л. (по вкусу)
  • укроп – пучок небольшой
  • лук зеленый – 3 шт. (маленький пучок)
  • чеснок – 3 зуб. 

Для украшения:

  • твердый сыр и желток

Способ приготовления: 

1. Для начинки: натрите твердый сыр, яйца вареные, мелко нарезаный укроп и лук, переложите в миску. Добавьте соль, чеснок натертый и майонез, перемешайте. 

Начинка для блюда

2. Разверните крабовые палочки, смажьте начинкой и сверните. 

Крабовые палочки для закуски

3️. Выложите из крабовых палочек "домик", каждый слой смажьте майонезом, украсьте сыром натертым на мелкую терку и желтком. 

Готовая закуска

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