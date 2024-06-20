Необычная закуска из крабовых палочек: делимся рецептом оригинального блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – идеальный бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также намазок. Еще их можно добавлять в начинку для домашних суш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с твердым сыром, луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 15 шт.
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр или плавленый – 160 г
- майонез для начинки – 3-4 ст.л. (по вкусу)
- укроп – пучок небольшой
- лук зеленый – 3 шт. (маленький пучок)
- чеснок – 3 зуб.
Для украшения:
- твердый сыр и желток
Способ приготовления:
1. Для начинки: натрите твердый сыр, яйца вареные, мелко нарезаный укроп и лук, переложите в миску. Добавьте соль, чеснок натертый и майонез, перемешайте.
2. Разверните крабовые палочки, смажьте начинкой и сверните.
3️. Выложите из крабовых палочек "домик", каждый слой смажьте майонезом, украсьте сыром натертым на мелкую терку и желтком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: