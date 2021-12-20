Необычные блюда для новогоднего стола: сыр с хурмой, тыквой и мандаринами

До сих пор употребляете тыкву только в виде каши или супа? Она ассоциируется у вас только с осенью и Хеллоуином? А хурму и мандарины считаете только отдельным сезонным лакомством?

Вы знали, что зимние фрукты и овощи также удачно сочетаются с сырами? Давайте рассмотрим самые популярные блюда в зимний период.

Сыр + тыква

Среди всех овощей и фруктов чемпион по содержанию железа — тыква. Ее мякоть также содержит:

редкий витамин Т, участвующий в кроветворении;

карнитин, отвечающий за усвоение жирных кислот;

каротин, полезный для зрения;

клетчатка, улучшающая пищеварение, способствует очищению организма от токсинов.

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Тыкву можно запекать с медом, делать из нее пюре и подавать как гарнир к мясу, готовить ризотто, печь пироги, маффины с тыквенной начинкой и т.д.

Но она еще и прекрасно сочетается с разными видами сыра, усиливая его вкус:

тыквенное пюре + трюфельный сыр (например, Пекорино с трюфелем). Притрусите этим сыром тыквенное ризотто — и ваши гости будут в восторге;

тыква + голубой сыр (например, Горгонзола). Это сочетание поднимет все нотки сухофруктов, типичные для тыквы;

тыква + козий сыр. Кисловатые нотки сыра компенсируются сладостью тыквы. Еще можно испечь пирог из свежего козьего сыра вместе с тертой тыквой. Детям это блюдо обязательно понравится. А если они не любят тыкву, будут удивлены вкусной сладко-пряной выпечкой;

печеная тыква с овощами + сыры с белой плесенью. Это оригинально и полезно на все 100%. Мелко нарежьте овощи и переложите середину тыквы кусочками сыра с белой плесенью, который подчеркнет ее вкус нотками сырых грибов.

Сыр + хурма

Употребление хурмы укрепляет иммунитет, улучшает сердечную деятельность и зрение, повышает настроение. Она очищает кровь и обогащает сосуды кислородом. Благодаря этому нормализуется давление и улучшается самочувствие.

Хурма — всем нам знакомый зимний фрукт (хотя на самом деле это ягода), которым мы себя балуем только в холодное время года. С древнегреческого языка ее название переводится как "божественный огонь". Вкус спелой хурмы напоминает манго и персик с оттенком корицы на заднем плане. Аромат — немного землистый, так пахнет сладкое печенье.

Хурма и сыр — действительно магическое сочетание! Внутри она вязкая и слизистая, иногда бывает слегка мучнистая, но не такая, как груша. Многие считают, что ее текстура прекрасная и сексуальная. Поэтому с ней чудесно сочетаются не менее сексуальные виды сыров, подчеркивающие преимущества обоих продуктов.

Козьи сыры — первое, что приходит в голову. Их травянисто-землистые ароматы будут прекрасно сбалансировать вязкий вкус и влажную текстуру спелой хурмы.

Голубые сыры — вариант для тех, кто не относится к их ценителям. Попытайтесь сбалансировать сладостью хурмы ноты влажных листьев и остроты, присутствующие в сырах с голубой плесенью.

Полутвердые сыры (все их разнообразие и даже подкопченные варианты) — дымный аромат такого сыра не будет забивать корично-пряные ноты хурмы. Возьмите тонкий слайс сыра Мосбахер или Моцарт и оберните им кусочек хурмы. Сразу почувствуете, как внутри вас происходит невероятное, вызывая огромный взрыв серотонина в крови.

Жесткие сыры (желательно, чтобы они были с выдержкой более 15–16 месяцев) — вариант для тех, кому нравится ощущать песчинки на зубах. Твердые сыры обладают цитрусовыми ароматами и вкусами, которые гармонично сочетаются с коричневыми нотами хурмы. Просто натрите немного твердого сыра прямо на кусочки свежей и сочной хурмы, возьмите слайс хамона и запейте всю красоту красным вином, например, Неббиоло.

Сыр + мандарины

Мандарины содержат много меди, участвующей в кроветворении, и витамина С, обладающего антиоксидантными свойствами, предупреждающего попадание в организм вирусов и микробов и их развитие.

В зависимости от сорта и спелости мандарины имеют такие вкусы:

фруктовый,

бальзамический,

цитрусовый,

древесный,

орехово-кокосовый,

карамельный,

цветочный,

острый и т.д.

Не удивительно, что некоторые сорта мандаринов добавляют в кисло-острые соусы, в частности в чатни. Ими ароматизируют бальзамический уксус, добавляют в пироги с кокосом. Почему же не соединить этот солнечный цитрус с сырами, которые в своем вкусовом спектре имеют схожие нотки?

К примеру, всем известный Грюйер и Пармиджано Реджано обладают такими же ароматическими и вкусовыми свойствами, как и мандарины. Это и цитрусовые, и древесные нотки, а для их послевкусия характерны фруктовые или цветочно-карамельные нотки.

Не удивляйтесь наличию ореховых нот в мандаринах, их можно охарактеризовать как похожие на кокосовые. Это также объясняет, почему коньяк и разные сорта пива также хорошо сочетаются с этими цитрусовыми.

Исходя из прямых сочетаний, наиболее гармоничными будут:

свежие сыры (крем-творог или домашний сыр) + мандарины. Ничто так не поднимет вам настроение в холодное время, как намазанный на хрустящий хлебец крем-сыр, сверху политый мандариновым джемом;

швейцарские сыры (Грюйер, Бергкезе, Vacherin, Fribourgeois, Emmentaller выдержкой более 12 месяцев) + мандарины (обязательно сладкие) прекрасно сочетаются с красным вином, создавая веселое рождественское настроение, даже если до новогодних праздников еще далеко или они уже прошли;

ароматизированные сыры + мандарины. Самые вкусные — сыры с добавлением паприки, цветов, сыры, выдержанные в вине, виски или пиве, а также подкопченные, выразительно подчеркивающие древесные ноты мандаринов;

сыры с мытой корочкой + мандарины. Сыры с мытой корочкой, не имеющие сильно выраженных животных ароматов, например, Лангр, станут отличным дополнением к сладким мандаринам;

овечьи и козьи сыры + мандарины. Лучше выбирать твердые овечьи (Пекорино Романо) и свежие козьи сыры (Шевр). Поэтому Пекорино Романо вам в правую руку, а дольки мандаринов — в левую. Вперед — это сочетание зарядит вас энергией на весь день.

Попробуйте все эти сочетания сыров с тыквой, хурмой, мандаринами — и вы почувствуете, насколько они необычны и многогранны. Такие вкусы и ароматы запоминаются на всю жизнь, и блюда с их сочетаниями станут украшением любого праздничного стола!

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