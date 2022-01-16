Необычные вареники с гречкой, творогом и медом по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
2,5 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом необычных вареников

Вареники – одно из традиционных украинских блюд, которое любят все. Существует очень рецептов, благодаря которым каждый найдет именно свой идеальный вкус. Самое главное при приготовлении блюда – сделать идеальное тесто.

Как вкусно приготовить дома вареники

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусных вареников с необычной начинкой, а именно с гречкой, творогом и медом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты для теста:

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Тесто для вареников

  • 300 г муки (+ для подпыла)

  • 200 мл кефира термостатного 2,5% жирности

  • ½ ст. л. сахара

Готовое тесто для блюда

  • ½ ч. л. соли

Ингредиенты для начинки:

  • 330 г кисломолочного сыра 9%

  • 100 г гречки

Гречка для начинки

  • 2 ст. л. сахара

  • 50 г сливочного масла 82%

Сливочное масло

  • 1 ст. л. меда

Способ приготовления:

1. Запарьте гречку: в небольшую миску высыпьте 100 г гречки и залейте кипятком в соотношении 1:2.

Запарьте гречку

2. Добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

3. В большую миску всыпьте муку, добавьте сахар и соль.

Приготовление вареников

4. Влейте кефир, перемешайте хорошо ложкой, замесите тесто и оставьте его на 20 минут, чтобы оно хорошо подошло.

5. Начинка: смешайте запаренную гречку с творогом и сахаром, перемешайте.

Начинка для вареников

6. Готовое тесто раскатайте и с помощью стакана или любой другой посудины сделайте из теста кружочки. Немного растяните их руками и выкладывайте на один край начинку и заклеивайте другим.

Тесто для вареников

7. Воду доведите до кипения, досолите и бросайте вареники. Варите около 2 минут после того, как они всплывут.

Приготовление вареников

8. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте мед, прогрейте примерно 1 минуту.

Свежий мед

9. Готовые вареники выложите на тарелку и полейте смесью сливочного масла с медом.

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Необычные вареники с гречкой, творогом и медом по рецепту Евгения Клопотенко

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