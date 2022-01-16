Необычные вареники с гречкой, творогом и медом по рецепту Евгения Клопотенко

Вареники – одно из традиционных украинских блюд, которое любят все. Существует очень рецептов, благодаря которым каждый найдет именно свой идеальный вкус. Самое главное при приготовлении блюда – сделать идеальное тесто.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусных вареников с необычной начинкой, а именно с гречкой, творогом и медом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты для теста:

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300 г муки (+ для подпыла)

200 мл кефира термостатного 2,5% жирности

½ ст. л. сахара

½ ч. л. соли

Ингредиенты для начинки:

330 г кисломолочного сыра 9%

100 г гречки

2 ст. л. сахара

50 г сливочного масла 82%

1 ст. л. меда

Способ приготовления:

1. Запарьте гречку: в небольшую миску высыпьте 100 г гречки и залейте кипятком в соотношении 1:2.

2. Добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

3. В большую миску всыпьте муку, добавьте сахар и соль.

4. Влейте кефир, перемешайте хорошо ложкой, замесите тесто и оставьте его на 20 минут, чтобы оно хорошо подошло.

5. Начинка: смешайте запаренную гречку с творогом и сахаром, перемешайте.

6. Готовое тесто раскатайте и с помощью стакана или любой другой посудины сделайте из теста кружочки. Немного растяните их руками и выкладывайте на один край начинку и заклеивайте другим.

7. Воду доведите до кипения, досолите и бросайте вареники. Варите около 2 минут после того, как они всплывут.

8. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте мед, прогрейте примерно 1 минуту.

9. Готовые вареники выложите на тарелку и полейте смесью сливочного масла с медом.

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