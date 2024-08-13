Когда во дворе стоит невероятная жара, очень не хочется проводить много времени на кухне с включенными приборами. Тем не менее даже в такую погоду человеку может захотеться посетить вкусный десерт.

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Фудблогер с ником fitwafflekitchen в Instagram рассказала, как приготовить вкусный домашний чизкейк, не включая духовой шкаф. Для его приготовления она использовала печенье "Орео" и еще три ингредиента.

Ингредиенты

Печенье "Орео" – 4 шт

Несоленое сливочное масло – 10 гр

Сливочный сыр– 115 гр

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Печенье измельчаем в крошку.

2. Добавляем растопленное сливочное масло в половину печенья и хорошо размешиваем.

3. Часть печенья выкладываем в порционные креманки и формируем основу чизкейка.

4. Сливочный сыр взбиваем с сахарной пудрой с помощью миксера.

5. Добавляем половину печенья от оставшейся части масла и хорошо перемешиваем.

6. Выкладываем сырную начинку на основание из печенья, а сверху присыпаем остатками печенья.

7. Отправляем в холодильник на 1 час.

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