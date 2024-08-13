Необычный чизкейк с печеньем "Орео": понадобится всего четыре ингредиента
Когда во дворе стоит невероятная жара, очень не хочется проводить много времени на кухне с включенными приборами. Тем не менее даже в такую погоду человеку может захотеться посетить вкусный десерт.
Фудблогер с ником fitwafflekitchen в Instagram рассказала, как приготовить вкусный домашний чизкейк, не включая духовой шкаф. Для его приготовления она использовала печенье "Орео" и еще три ингредиента.
Ингредиенты
- Печенье "Орео" – 4 шт
- Несоленое сливочное масло – 10 гр
- Сливочный сыр– 115 гр
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Печенье измельчаем в крошку.
2. Добавляем растопленное сливочное масло в половину печенья и хорошо размешиваем.
3. Часть печенья выкладываем в порционные креманки и формируем основу чизкейка.
4. Сливочный сыр взбиваем с сахарной пудрой с помощью миксера.
5. Добавляем половину печенья от оставшейся части масла и хорошо перемешиваем.
6. Выкладываем сырную начинку на основание из печенья, а сверху присыпаем остатками печенья.
7. Отправляем в холодильник на 1 час.
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