Необычный "Наполеон" из сала и ржаного хлеба: рецептом закуски поделился Алекс Якутов. Эксклюзив
Хотя сало считается национальным продуктом Украины, первые упоминания о нем датируются временами Древнего Рима. Некоторые историки считают, что сало употребляли даже шумеры. А чтобы сохранить его свежесть в жарком климате, кусочки обильно натирали специями. Откуда бы не пошло сало, сейчас это один из самых любимых национальных продуктов, который едят в свежем виде, жарят и даже готовят из него соленые пироги.
Как сделать из сала "наполеон", рассказал и поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом эксперт реалити "На ножах" (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
Сало – 400 г
Хлеб бородинский или любой ржаной – 1 буханка
Чеснок – по вкусу
Укроп – 20 г
Петрушка – 20 г
Соленые огурцы корнишоны – 10 шт.
Способ приготовления:
1. Свежее сало пропустите через мясорубку, чтобы оно было однородным, без комочков.
2. Очистите чеснок и выдавите к салу.
3. Укроп и петрушку помойте, обсушите и мелко измельчите и добавьте к чесноку.
4. Все тщательно перемешайте, чтобы вышла намазка.
5. Ржаной хлеб нарежьте на тонкие куски, как коржи к пирогу.
6. Первый "корж" смажьте сверху перетертым салом, накройте хлебным слайсом, его тоже сверху смажьте салом. И так до последнего "коржа".
7. Сверху "пирог" не нужно смазывать.
8. Дайте настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и размягчился.
Готовое блюдо можно подавать целым или в виде канапе. Для этого порежьте "пирог" небольшими кусочками, сверху положите соленые огурцы и скрепите огурец с канапе зубочисткой.
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