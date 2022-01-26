Необычный "Наполеон" из сала и ржаного хлеба: рецептом закуски поделился Алекс Якутов. Эксклюзив

Хотя сало считается национальным продуктом Украины, первые упоминания о нем датируются временами Древнего Рима. Некоторые историки считают, что сало употребляли даже шумеры. А чтобы сохранить его свежесть в жарком климате, кусочки обильно натирали специями. Откуда бы не пошло сало, сейчас это один из самых любимых национальных продуктов, который едят в свежем виде, жарят и даже готовят из него соленые пироги.

Как сделать из сала "наполеон", рассказал и поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом эксперт реалити "На ножах" (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

Сало – 400 г

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Хлеб бородинский или любой ржаной – 1 буханка

Чеснок – по вкусу

Укроп – 20 г

Петрушка – 20 г

Соленые огурцы корнишоны – 10 шт.

Способ приготовления:

1. Свежее сало пропустите через мясорубку, чтобы оно было однородным, без комочков.

2. Очистите чеснок и выдавите к салу.

3. Укроп и петрушку помойте, обсушите и мелко измельчите и добавьте к чесноку.

4. Все тщательно перемешайте, чтобы вышла намазка.

5. Ржаной хлеб нарежьте на тонкие куски, как коржи к пирогу.

6. Первый "корж" смажьте сверху перетертым салом, накройте хлебным слайсом, его тоже сверху смажьте салом. И так до последнего "коржа".

7. Сверху "пирог" не нужно смазывать.

8. Дайте настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и размягчился.

Готовое блюдо можно подавать целым или в виде канапе. Для этого порежьте "пирог" небольшими кусочками, сверху положите соленые огурцы и скрепите огурец с канапе зубочисткой.

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