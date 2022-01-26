Необычный "Наполеон" из сала и ржаного хлеба: рецептом закуски поделился Алекс Якутов. Эксклюзив

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,7 т.
Как из сала приготовить вкусный закусочный торт

Хотя сало считается национальным продуктом Украины, первые упоминания о нем датируются временами Древнего Рима. Некоторые историки считают, что сало употребляли даже шумеры. А чтобы сохранить его свежесть в жарком климате, кусочки обильно натирали специями. Откуда бы не пошло сало, сейчас это один из самых любимых национальных продуктов, который едят в свежем виде, жарят и даже готовят из него соленые пироги.

Как сделать из сала "наполеон", рассказал и поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом эксперт реалити "На ножах" (Новый канал) Алекс Якутов.

Как из сала приготовить вкусное и необычное блюдо

Ингредиенты:

Сало для закуски
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  • Хлеб бородинский или любой ржаной – 1 буханка

Бородинский хлеб

  • Чеснок – по вкусу

Сало и чеснок

  • Укроп – 20 г

  • Петрушка – 20 г

Что приготовить из сала

  • Соленые огурцы корнишоны – 10 шт.

Способ приготовления:

1. Свежее сало пропустите через мясорубку, чтобы оно было однородным, без комочков.

Сало для блюда

2. Очистите чеснок и выдавите к салу.

Выдавите чеснок для сала

3. Укроп и петрушку помойте, обсушите и мелко измельчите и добавьте к чесноку.

4. Все тщательно перемешайте, чтобы вышла намазка.

Намазка из сала

5. Ржаной хлеб нарежьте на тонкие куски, как коржи к пирогу.

6. Первый "корж" смажьте сверху перетертым салом, накройте хлебным слайсом, его тоже сверху смажьте салом. И так до последнего "коржа".

Сало для блюда

7. Сверху "пирог" не нужно смазывать.

8. Дайте настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и размягчился.

Как из сала приготовить вкусную закуску

Готовое блюдо можно подавать целым или в виде канапе. Для этого порежьте "пирог" небольшими кусочками, сверху положите соленые огурцы и скрепите огурец с канапе зубочисткой.

Сало и хлеб

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