Необычный салат "Мандаринки" к праздничному столу: идея известного фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
6,0 т.
Необычный салат 'Мандаринки' к праздничному столу: идея известного фудблогера

На новогодний праздничный стол можно подать мандаринки не только в виде фруктов, а также и в виде салата. Такое блюдо очень символичное, атмосферное и яркое. Оно настолько реалистичное, что его легко перепутать с реальными мандаринами. Таким кулинарным шедевром точно удастся удивить всю семью.

Как сделать салат в форме мандаринок рассказала известный украинский фудблогер katiny_recepti на своей странице в Instagram.

Новогодний салат "Мандаринка"

Ингредиенты (на 6-7 мандаринок):

  • куриное отварное филе – половинка

  • сыр тертый – 100 г

  • яйца отварные куриные – 2 шт

Видео дня

  • картофель – 1 шт

  • морковь отварная – 2 большие шт.

  • майонез или сметана

  • петрушка и перец горошком – для декора

Вареные яйца для салата

Для формирования мандаринок идеально подойдет пищевая пленка.

Способ приготовления:

1. Все помимо куриного филе (его мелко нарезать), натереть на мелкую терку.

2. Пленку расстелить на поверхности.

3. Выложить порцию моркови на один мандарин, разровнять.

Куриное филе для блюда

4. Остальные ингредиенты смешать, сформировать шар и поместить наверх.

5. Осторожно приподнять пленку с краев и сделать круглую мандаринку.

Блогер рекомендует мандаринки положить в холодильник на 30 минут, а потом снять пленку и украсить по собственному желанию.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты