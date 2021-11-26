Необычный салат 'Мандаринки' к праздничному столу: идея известного фудблогера

На новогодний праздничный стол можно подать мандаринки не только в виде фруктов, а также и в виде салата. Такое блюдо очень символичное, атмосферное и яркое. Оно настолько реалистичное, что его легко перепутать с реальными мандаринами. Таким кулинарным шедевром точно удастся удивить всю семью.

Как сделать салат в форме мандаринок рассказала известный украинский фудблогер katiny_recepti на своей странице в Instagram.

Ингредиенты (на 6-7 мандаринок):

куриное отварное филе – половинка

сыр тертый – 100 г

яйца отварные куриные – 2 шт

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картофель – 1 шт

морковь отварная – 2 большие шт.

майонез или сметана

петрушка и перец горошком – для декора

Для формирования мандаринок идеально подойдет пищевая пленка.

Способ приготовления:

1. Все помимо куриного филе (его мелко нарезать), натереть на мелкую терку.

2. Пленку расстелить на поверхности.

3. Выложить порцию моркови на один мандарин, разровнять.

4. Остальные ингредиенты смешать, сформировать шар и поместить наверх.

5. Осторожно приподнять пленку с краев и сделать круглую мандаринку.

Блогер рекомендует мандаринки положить в холодильник на 30 минут, а потом снять пленку и украсить по собственному желанию.

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