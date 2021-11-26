Необычный салат "Мандаринки" к праздничному столу: идея известного фудблогера
На новогодний праздничный стол можно подать мандаринки не только в виде фруктов, а также и в виде салата. Такое блюдо очень символичное, атмосферное и яркое. Оно настолько реалистичное, что его легко перепутать с реальными мандаринами. Таким кулинарным шедевром точно удастся удивить всю семью.
Как сделать салат в форме мандаринок рассказала известный украинский фудблогер katiny_recepti на своей странице в Instagram.
Ингредиенты (на 6-7 мандаринок):
куриное отварное филе – половинка
сыр тертый – 100 г
яйца отварные куриные – 2 шт
картофель – 1 шт
морковь отварная – 2 большие шт.
майонез или сметана
петрушка и перец горошком – для декора
Для формирования мандаринок идеально подойдет пищевая пленка.
Способ приготовления:
1. Все помимо куриного филе (его мелко нарезать), натереть на мелкую терку.
2. Пленку расстелить на поверхности.
3. Выложить порцию моркови на один мандарин, разровнять.
4. Остальные ингредиенты смешать, сформировать шар и поместить наверх.
5. Осторожно приподнять пленку с краев и сделать круглую мандаринку.
Блогер рекомендует мандаринки положить в холодильник на 30 минут, а потом снять пленку и украсить по собственному желанию.
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