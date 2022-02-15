Необычный шоколадный "Медовик": из чего сделать нежные коржи
Традиционный "Медовик" – оранжевого цвета. В народе его еще называют "Рыжик". Но если вы постоянно готовите такой десерт и хотите попробовать что-нибудь новое – следующий рецепт для вас. В основе нежное шоколадное тесто, а также два вкусных крема.
Идея приготовления шоколадного медовика опубликована на странице kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты для теста:
сливочное масло – 100 г
мед – 100 г
яйца – 2 шт
какао – 50 г
сахар – 140 г
сода – 2 ч. л.
мука – 400-450 г
Способ приготовления коржей:
1. Сливочное масло соединить с медом, сахаром и яйцами в чашке.
2. Поставить на водяную баню, помешивать до растворения сахара.
3. Добавить соду, тщательно перемешать. Масса должна увеличиться в объеме.
4. Муку просеять из какао.
5. Массу, на водяной бане снять, замесить тесто.
6. Разогреть духовку до 180 градусов.
7. Разделить тесто на 10-12 частей.
8. Раскатать его на пергаменте.
9. Вилкой сделать проколы.
10. Выпекать 6 минут, достать.
11. Вырезать круг. Оставшееся тесто сохранить.
12. Таким образом выпечь все коржи.
Ингредиенты для первого крема:
густая сметана – 25-30 % 400 г
сливки – 33-35% 200 мл.
сахарная пудра – 30-50 г (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Сбить все до плотных пиков.
Ингредиенты для второго крема:
сметана или сливки 33% – 400 г
вареное сгущенное молоко – 250 г
маскарпоне – 200 г (не обязательно)
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить.
Технология сборки торта:
1. Лучше всего это делать в кольце. Сразу отложить 50-100 г крема.
2. На каждый корж поочередно выложить крем.
3. Формировать торт в следующей последовательности: корж – сметанный крем/малина – корж – крем со сгущенкой – корж и тд.
4. Поставить тортик в холодильник минимум на 10 часов.
5. Достать, обмазать остатками крема.
6. Обрезки из коржей измельчить. Посыпать десерт этой крошкой.
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