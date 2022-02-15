Необычный шоколадный 'Медовик': из чего сделать нежные коржи

Традиционный "Медовик" – оранжевого цвета. В народе его еще называют "Рыжик". Но если вы постоянно готовите такой десерт и хотите попробовать что-нибудь новое – следующий рецепт для вас. В основе нежное шоколадное тесто, а также два вкусных крема.

Идея приготовления шоколадного медовика опубликована на странице kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 100 г

мед – 100 г

яйца – 2 шт

какао – 50 г

сахар – 140 г

сода – 2 ч. л.

мука – 400-450 г

Способ приготовления коржей:

1. Сливочное масло соединить с медом, сахаром и яйцами в чашке.

2. Поставить на водяную баню, помешивать до растворения сахара.

3. Добавить соду, тщательно перемешать. Масса должна увеличиться в объеме.

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4. Муку просеять из какао.

5. Массу, на водяной бане снять, замесить тесто.

6. Разогреть духовку до 180 градусов.

7. Разделить тесто на 10-12 частей.

8. Раскатать его на пергаменте.

9. Вилкой сделать проколы.

10. Выпекать 6 минут, достать.

11. Вырезать круг. Оставшееся тесто сохранить.

12. Таким образом выпечь все коржи.

Ингредиенты для первого крема:

густая сметана – 25-30 % 400 г

сливки – 33-35% 200 мл.

сахарная пудра – 30-50 г (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Сбить все до плотных пиков.

Ингредиенты для второго крема:

сметана или сливки 33% – 400 г

вареное сгущенное молоко – 250 г

маскарпоне – 200 г (не обязательно)

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить.

Технология сборки торта:

1. Лучше всего это делать в кольце. Сразу отложить 50-100 г крема.

2. На каждый корж поочередно выложить крем.

3. Формировать торт в следующей последовательности: корж – сметанный крем/малина – корж – крем со сгущенкой – корж и тд.

4. Поставить тортик в холодильник минимум на 10 часов.

5. Достать, обмазать остатками крема.

6. Обрезки из коржей измельчить. Посыпать десерт этой крошкой.

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