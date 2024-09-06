Необычный способ приготовления хека: понадобится томат

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
894
Необычный способ приготовления хека: понадобится томат

Люди, которые пробовали это блюдо, уверяют: лучшего рецепта приготовления хека не существует. Поэтому вам точно нужно им воспользоваться.

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Фудблогер с ником mariiam_foodblog в Instagram подробно рассказала, как приготовить рыбу по этому рецепту. Как оказалось, все очень легко и с этим справляется даже начинающий.

Необычный способ приготовления хека: понадобится томат

Ингредиенты

  • Хек – 1 кг
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Мука

Ингредиенты для маринада

  • Томатный сок – 300 мл
  • Масло растительное – 50 мл
  • Уксус – 50 мл
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 50 гр

Способ приготовления

1. Рыбу нарезаем на куски, добавляем соль, перец и выкатываем в муке.

Необычный способ приготовления хека: понадобится томат

2. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

3. Лук нарезаем кольцами.

Необычный способ приготовления хека: понадобится томат

4. В сотейнике смешиваем все ингредиенты для маринада.

Необычный способ приготовления хека: понадобится томат

5. На дно глубокой емкости выкладываем лук. Сверху выкладываем рыбу и снова слой лука. Заливаем маринадом, накрываем крышкой и оставляем на ночь.

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