Люди, которые пробовали это блюдо, уверяют: лучшего рецепта приготовления хека не существует. Поэтому вам точно нужно им воспользоваться.

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Фудблогер с ником mariiam_foodblog в Instagram подробно рассказала, как приготовить рыбу по этому рецепту. Как оказалось, все очень легко и с этим справляется даже начинающий.

Ингредиенты

Хек – 1 кг

Соль

Перец

Паприка

Мука

Ингредиенты для маринада

Томатный сок – 300 мл

Масло растительное – 50 мл

Уксус – 50 мл

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 50 гр

Способ приготовления

1. Рыбу нарезаем на куски, добавляем соль, перец и выкатываем в муке.

2. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

3. Лук нарезаем кольцами.

4. В сотейнике смешиваем все ингредиенты для маринада.

5. На дно глубокой емкости выкладываем лук. Сверху выкладываем рыбу и снова слой лука. Заливаем маринадом, накрываем крышкой и оставляем на ночь.

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