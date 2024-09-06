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Необычный способ приготовления хека: понадобится томат
Люди, которые пробовали это блюдо, уверяют: лучшего рецепта приготовления хека не существует. Поэтому вам точно нужно им воспользоваться.
Фудблогер с ником mariiam_foodblog в Instagram подробно рассказала, как приготовить рыбу по этому рецепту. Как оказалось, все очень легко и с этим справляется даже начинающий.
Ингредиенты
- Хек – 1 кг
- Соль
- Перец
- Паприка
- Мука
Ингредиенты для маринада
- Томатный сок – 300 мл
- Масло растительное – 50 мл
- Уксус – 50 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 50 гр
Способ приготовления
1. Рыбу нарезаем на куски, добавляем соль, перец и выкатываем в муке.
2. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
3. Лук нарезаем кольцами.
4. В сотейнике смешиваем все ингредиенты для маринада.
5. На дно глубокой емкости выкладываем лук. Сверху выкладываем рыбу и снова слой лука. Заливаем маринадом, накрываем крышкой и оставляем на ночь.
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