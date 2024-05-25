Картофельная запеканка – это всегда вкусное и питательное блюдо. Добавив к ней только один ингредиент, блюдо приобретает неординарный и очень интересный вкус.

Фудблогер Дарья Иванова в Instagram опубликовала рецепт картофельной запеканки. Она рассказала, как из обычного картофеля сделать неординарную запеканку, если добавить соленые огурцы.

Ингредиенты

Картофель – 1 кг

Огурец кислый – 3 шт

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Морковь большая – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Лук – 1 шт

Сыр твердый или полутвердый – 250-300 гр

Орегано – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Картофель чистим и нарезаем средними кубиками.

2. Сковороду ставим на высокий нагрев, добавляем 3-5 ст.л. масла, разогреваем, выкладываем картофель и жарим до золотистости. Приблизительно 10 минут.

3. Лук мелко нарезаем и жарим на сковороде из 2 ст.л. растительного масла в течение 4 минут.

4. Не большой терке натираем морковь и добавляем ее в лук. Убавляем нагрев и обжариваем 8-10 минут помешивая.

5. За 1 минуту до окончания приготовления добавляем измельченный чеснок.

6. Соленые огурцы нарезаем кольцами.

7. В жаропрочную посуду выкладываем половину картофеля. На картофель выкладываем половину зажарки, а дальше все огурцы одним густым слоем. Сверху снова зажарка, последний слой – картофель.

8. Разравниваем и выпекаем в предварительно разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут.

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