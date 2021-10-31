Неожиданные лайфхаки с кока-колой: отмоет окна, уберет ржавчину и спасет растения

Coca-Cola можно считать уникальным напитком. Ведь, кроме вкусовых качеств, она имеет множество применений. Существуют лайфхаки с использованием этого продукта, о которых многие даже не догадывались.

О способах использования газированного напитка как универсального хозяйственного средства, пишет издание Insider.

Неожиданно, но газировка отлично справляется с очищением предметов от последствий коррозии. Достаточно замочить предметы в емкости с колой и оставить до утра. После этого их можно отчищать обычным методом – от ржавчины не должно остаться и следа.

Также можно промокнуть кусочек грубой ткани и и натереть хромированные поверхности. Эффект будет аналогичным.

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В составе напитка присутствует лимонная кислота, которая позволяет эффективно отчищать окна. Этим приемом часто пользуются водители при мойке автомобильных окон. Важно отметить, что после поверхность необходимо протереть обычной влажной тряпкой, чтобы удалить липкие остатки.

Звучит смешно, но в некоторых регионах мира это настоящая проблема. "Ароматные" выделения этих животных невероятно стойкие и отмыть их очень трудно. Однако, облившись газировкой и немного подождав, можно идти в душ – запах должен улетучиться. Кроме того, есть приятный бонус от душа с колой – она также прекрасно отмывает волосы.

Рецепт кока-колы все еще остается главным секретом компании, но вещества входящие в ее состав способны нейтрализовать боль и зуд от укусов комаров, а также медуз. Это может очень пригодится на пляже, ведь с большей вероятностью вы найдете в своей сумке газировку, а не средство от ожогов. Следует просто смочить пораженную область и боль постепенно должна пройти.

Кока-колу можно не только пить, но и есть! Кулинары используют ее в различных рецептах блюд. Например, смешав газировку с соусом барбекю вы получите неповторимый маринад для мяса.

Сахар придаст блюду глянцевое покрытие и сладкий карамельный аромат, а лимонная кислота – приятное послевкусие.

Пригорание или чрезмерно агрессивное воздействие некоторых продуктов может оставлять на металлической посуде черную пленку. Трудно поверить, но и тут поможет кока-кола. В кастрюлю или чайник необходимо налить приблизительно банку колы, напиток должен на 2,5 см слоем накрывать пригоревшую или окисленную поверхность. Потом нужно поставить посуду на медленный огонь. Спустя час ее нужно будет просто помыть.

Если развести колу с водой в соотношении 1:1, то этим раствором можно будет опрыскивать цветы и помидоры, что защитит их от белокрылки. Также это может стать эффективным средством от муравьев и колорадского жука. Главное преимущество перед ядовитыми веществами – опрыскивать свой сад можно даже при созревании плодов!

Налив колы в открытую емкость, можно избавится от слизней, а также от ряда других жуков. Их привлекает запах колы и они попадают в "сладкую ловушку".

Опытные садоводы также используют разбавленную колу как удобрение для растений, которые любят кислую почву. Также газировка может ускорить образования компоста. Политая ею трава привлекает дождевых червей, которые ускорят процесс превращения органических отходов.

Чтобы не вырезать жевательную резинку, которая случайно прилипла к волосам, ее необходимо вымочить в коле и акуратно снять с головы. Кроме того, напиток может придать блеск волосам после мытья. Главное хорошо промыть волосы чистой водой после ополаскивания их газировкой.

Один из самых известных фокусов с колой – извержение миниатюрного вулкана. Для этого в бутылку с напитком бросается Mentos. Смешивание дает настолько бурную реакцию, что происходит настоящее извержение! Только не повторяйте это дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Coca-Cola ведет переговоры с канадским производителем марихуаны Canadian Aurora Cannabis Inc по созданию нового безалкогольного напитка