Неожиданные способы применения решетки в духовке для приготовления еды: топ-3

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Что приготовить на решетке в духовке

Решетку из духовки можно использовать не только, как подставку для форм и кастрюль при приготовлении еды. Еще на ней можно готовить овощи, мясо, сушить хлеб.

Что приготовить на решетке в духовке

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаками, как использовать решетку из духовки для приготовления еды.

Как вкусно приготовить овощи гриль в духовке
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1. Решетка может заменить тостер

Решетку застелите пергаментом, выложите порезанный хлеб и сушите около 20 минут при 60 С. Еще на решетке можно готовить горячие бутерброды.

Горячие бутерброды

2. Альтернатива гриля и мангала

На решетке можно готовить мясо и овощи. Главное – придерживаться правильного температурного режима и обязательно снизу поставьте противень, чтобы сок из овощей или жир из мяса капал на него.

Овощи гриль

3. Решетка заменит костер

На ней можно запечь овощи прямо в кожуре, например, перец, баклажаны, картофель. Но, не забывайте, что овощи очень быстро готовятся, поэтому нужно следить, чтобы они не сгорели.

Запеченные овощи и мясо

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