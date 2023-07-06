Решетку из духовки можно использовать не только, как подставку для форм и кастрюль при приготовлении еды. Еще на ней можно готовить овощи, мясо, сушить хлеб.

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаками, как использовать решетку из духовки для приготовления еды.

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1. Решетка может заменить тостер

Решетку застелите пергаментом, выложите порезанный хлеб и сушите около 20 минут при 60 С. Еще на решетке можно готовить горячие бутерброды.

2. Альтернатива гриля и мангала

На решетке можно готовить мясо и овощи. Главное – придерживаться правильного температурного режима и обязательно снизу поставьте противень, чтобы сок из овощей или жир из мяса капал на него.

3. Решетка заменит костер

На ней можно запечь овощи прямо в кожуре, например, перец, баклажаны, картофель. Но, не забывайте, что овощи очень быстро готовятся, поэтому нужно следить, чтобы они не сгорели.

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