Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
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Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить

Лимонно – маковый кекс – это нежный и легкий десерт, который понравится каждому. Такой ароматный и влажный. Эту выпечку следует попробовать приготовить, поскольку он привлечет ваше внимание своим неповторимым вкусом и освежающим ароматом.

Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить

Идея приготовления лимонно-макового кекса опубликована на странице фудблогера Юлии с ником (@cooking.by.yullia) в Instagram.

Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить
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Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 120 г.
  • Мука – 130 г.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л
  • Сметана – 1 ст. л
  • Сливочное масло – 50 г.
  • Мак – 30 г.
  • Лимонный сок – 30 г.

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбиваем до пышной стойкой массы, добавляем просеянную муку и мак. Перемешиваем аккуратными движениями.

Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить

2. Добавляем просеянную муку и мак. Перемешиваем.

Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить

3. Добавляем лимонный сок, растопленное масло, сметану и перемешиваем.

Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить

4.. Переливаем массу в форму, застеленную пергаментом.

Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить

5. Выпекаем при температуре 180° 40 минут.

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