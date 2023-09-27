Лимонно – маковый кекс – это нежный и легкий десерт, который понравится каждому. Такой ароматный и влажный. Эту выпечку следует попробовать приготовить, поскольку он привлечет ваше внимание своим неповторимым вкусом и освежающим ароматом.

Идея приготовления лимонно-макового кекса опубликована на странице фудблогера Юлии с ником (@cooking.by.yullia) в Instagram.

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Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 120 г.

Мука – 130 г.

Разрыхлитель – 1 ч. л

Сметана – 1 ст. л

Сливочное масло – 50 г.

Мак – 30 г.

Лимонный сок – 30 г.

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбиваем до пышной стойкой массы, добавляем просеянную муку и мак. Перемешиваем аккуратными движениями.

2. Добавляем просеянную муку и мак. Перемешиваем.

3. Добавляем лимонный сок, растопленное масло, сметану и перемешиваем.

4.. Переливаем массу в форму, застеленную пергаментом.

5. Выпекаем при температуре 180° 40 минут.

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