Непревзойденный лимонно-маковый кекс: как приготовить
Лимонно – маковый кекс – это нежный и легкий десерт, который понравится каждому. Такой ароматный и влажный. Эту выпечку следует попробовать приготовить, поскольку он привлечет ваше внимание своим неповторимым вкусом и освежающим ароматом.
Идея приготовления лимонно-макового кекса опубликована на странице фудблогера Юлии с ником (@cooking.by.yullia) в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 120 г.
- Мука – 130 г.
- Разрыхлитель – 1 ч. л
- Сметана – 1 ст. л
- Сливочное масло – 50 г.
- Мак – 30 г.
- Лимонный сок – 30 г.
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбиваем до пышной стойкой массы, добавляем просеянную муку и мак. Перемешиваем аккуратными движениями.
2. Добавляем просеянную муку и мак. Перемешиваем.
3. Добавляем лимонный сок, растопленное масло, сметану и перемешиваем.
4.. Переливаем массу в форму, застеленную пергаментом.
5. Выпекаем при температуре 180° 40 минут.
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