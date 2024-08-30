Нерасползающиеся по тарелке нежные ленивые вареники: идеальный рецепт теста

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ленивые вареники с ягодами

Ленивые вареники – это блюдо, хорошо знакомое нам с детства. Она может подаваться на завтрак, обед или ужин. Может быть сладкой и соленой и подавать с джемом или сметаной. В любом случае, получается невероятно вкусно.

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Как приготовить ленивые вареники так, чтобы они были нежными и не расползались по тарелке, в Instagram рассказала блоггер valeria lapchenko. Блюдо, приготовленное по этому рецепту, будет точно смаковать всем.

Нерасползающиеся по тарелке нежные ленивые вареники: идеальный рецепт теста

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 300 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Мука – 4 ст.л. +1 стл. для раскатки

Способ приготовления

1.В кисломолочный сыр добавляем яйцо, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем муку и снова перемешиваем до однородности.

Нерасползающиеся по тарелке нежные ленивые вареники: идеальный рецепт теста

3. Готовое тесто делим на две равные части и раскатываем колбаски толщиной 2 пальца.

4. Нарезаем колбаски на одинаковые кусочки.

Вкусные и легкие в приготовлении

5. Нагреваем воду в кастрюле.

6. Бросаем ленивые вареники и кипяток варим 5-7 минут.

Нерасползающиеся по тарелке нежные ленивые вареники: идеальный рецепт теста

7. После варки, пока вареники еще горячие, добавляем кусочек сливочного масла.

8. Подаем со сметаной, фруктами и ягодами.

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