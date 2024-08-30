Нерасползающиеся по тарелке нежные ленивые вареники: идеальный рецепт теста
Ленивые вареники – это блюдо, хорошо знакомое нам с детства. Она может подаваться на завтрак, обед или ужин. Может быть сладкой и соленой и подавать с джемом или сметаной. В любом случае, получается невероятно вкусно.
Как приготовить ленивые вареники так, чтобы они были нежными и не расползались по тарелке, в Instagram рассказала блоггер valeria lapchenko. Блюдо, приготовленное по этому рецепту, будет точно смаковать всем.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 300 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль – щепотка
- Мука – 4 ст.л. +1 стл. для раскатки
Способ приготовления
1.В кисломолочный сыр добавляем яйцо, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем муку и снова перемешиваем до однородности.
3. Готовое тесто делим на две равные части и раскатываем колбаски толщиной 2 пальца.
4. Нарезаем колбаски на одинаковые кусочки.
5. Нагреваем воду в кастрюле.
6. Бросаем ленивые вареники и кипяток варим 5-7 минут.
7. После варки, пока вареники еще горячие, добавляем кусочек сливочного масла.
8. Подаем со сметаной, фруктами и ягодами.
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