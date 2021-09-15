Нереально вкусная сангрия из арбуза в домашних условиях

Сангрия – легкий алгогольний напиток на основе вина. Его подают во многих заведениях мира. Туда добавляют различные фрукты и ягоды. Напиток очень освежающий, идеально подходит для вечерних посиделок.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как приготовить сангрию в домашних условиях с сезонной осенней ягоды – арбуза.

Ингредиенты:

розовое вино – 750 мл

мякоть арбуза – 1-1,5 кг

лайм или лимон – 1

сахар – 1 ст. л

мята – 2 веточки

лед

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Способ приготовления:

1. На дне кувшина растворить 1 ст. л. сахара со 100 мл кипятка, немного охладить.

2. В миске перемнуть мякоть арбуза. Процедить сок через сито. И вернуть мякоть в миску. Процедить фреш через сито, чтобы не попали косточки.

3. В кувшине соединить розовое вино, арбузный фреш, сок лайма или лимона и слегка перетёртую мяту. Все перемешать.

4. Перед подачей добавить отдельно в каждый стакан немного льда, чтобы сангрия была холодной.

Несколько фактов о сангрие

Впервые напиток, похожий на сангрию, попробовали в Испании. В Испании сангрию начали пить сборщики фруктов. Как правило, они разбавляли вино обычной водой, а затем начали добавлять туда фруктовый сок. В XX веке на территории Италии стало популярно смешивать игристые вина с фруктами и ягодами. Далее итальянцы придумали добавлять в коктейль различные пряности. Именно там и появилось название – сангрия. Долгое время о таком коктейле не знали за пределами Европы, но все изменилось в конце XX века. Древний напиток, созданный испанцами и усовершенствованный итальянцами, появился во всех барах мира. Сегодня сангрия – один из самых популярных освежающих напитков.

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