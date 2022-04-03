Нереально вкусные слойки с сыром и творогом: лучше любого пирога

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
221
Нереально вкусные слойки с сыром и творогом: лучше любого пирога

Если вы хотите что-нибудь быстро приготовить на завтрак или к чаю, чтобы было небанально и вкусно, то идеальным вариантом станут слойки. Для того чтобы облегчить себе жизнь и значительно ускорить процесс приготовления, следует выбрать уже готовое слоеное тесто для основы. А начинка из твердого и кисломолочного сыра сделают свое дело.

Рецептом слоеок с твердым и кисломочным сыром поделилась фудблогер Алина (alinka.food_) на своей странице в Instagram.

Рецепт слоек с сыром из слоеного теста

Ингредиенты:

  • слоеное тесто

  • кисломолочный творог

  • сыр сулугни

  • зеленый лук

  • желток

  • кунжут

  • соль

Что приготовить из слоеного теста
Видео дня

Способ приготовления:

1. Натереть сыр на терке. Смешать его с творогом.

Сырная начинка для слоек

2. Добавить соль и по желанию измельченный зеленый лук. Перемешать до однородности.

3. Раскатать пласт теста и порезать на квадратики.

Приготовление слоек с сыром

4. Выложить начинку и завернуть.

5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

Слойки с сыром к чаю

6. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты