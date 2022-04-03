Нереально вкусные слойки с сыром и творогом: лучше любого пирога
Если вы хотите что-нибудь быстро приготовить на завтрак или к чаю, чтобы было небанально и вкусно, то идеальным вариантом станут слойки. Для того чтобы облегчить себе жизнь и значительно ускорить процесс приготовления, следует выбрать уже готовое слоеное тесто для основы. А начинка из твердого и кисломолочного сыра сделают свое дело.
Рецептом слоеок с твердым и кисломочным сыром поделилась фудблогер Алина (alinka.food_) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное тесто
кисломолочный творог
сыр сулугни
зеленый лук
желток
кунжут
соль
Способ приготовления:
1. Натереть сыр на терке. Смешать его с творогом.
2. Добавить соль и по желанию измельченный зеленый лук. Перемешать до однородности.
3. Раскатать пласт теста и порезать на квадратики.
4. Выложить начинку и завернуть.
5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
6. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.
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