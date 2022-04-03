Если вы хотите что-нибудь быстро приготовить на завтрак или к чаю, чтобы было небанально и вкусно, то идеальным вариантом станут слойки. Для того чтобы облегчить себе жизнь и значительно ускорить процесс приготовления, следует выбрать уже готовое слоеное тесто для основы. А начинка из твердого и кисломолочного сыра сделают свое дело.

Рецептом слоеок с твердым и кисломочным сыром поделилась фудблогер Алина (alinka.food_) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто

кисломолочный творог

сыр сулугни

зеленый лук

желток

кунжут

соль

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Способ приготовления:

1. Натереть сыр на терке. Смешать его с творогом.

2. Добавить соль и по желанию измельченный зеленый лук. Перемешать до однородности.

3. Раскатать пласт теста и порезать на квадратики.

4. Выложить начинку и завернуть.

5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

6. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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