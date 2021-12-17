Нестандартная закуска к Новому году: марокканские роллы с кускусом и бараниной по эксклюзивному рецепту Александра Громлюка

До Нового года остается все меньше дней, и самое время составить идеальное меню. Астрологи советуют год Тигра встречать мясом – уж очень его любит покровитель 2022 года.

Идеальным вариантом закуски станут марокканские роллы с кускусом и бараниной, эксклюзивным рецептом которых поделился суперфиналист "Адской кухни" (Новый канал) Александр Громлюк.

Ингредиенты:

Кускус – 100 г

Лук репчатый – 200 г

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Чеснок – 25 г

Изюм – 5 г

Куркума – 8 г

Семена зиры – 4 г

Запеченная баранина – 250 г

Фета – 70 г

Тесто фило – 6 листов

Миндальные хлопья – 15 г

Сахарная пудра – 2 г

Молотая корица – 1 г

Греческий йогурт – 50 г

Паста харисса – 30 г

Оливковое масло – 10 г

Соль – 3 г

Молотый перец – 2 г

Способ приготовления:

1. Насыпьте кускус в небольшую миску и залейте 150 мл кипящей воды и накройте тарелкой и оставьте на 10 минут.

2. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок, разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук и чеснок до мягкости.

3. Затем добавьте изюм, всыпьте куркуму и зиру и жарьте, помешивая, 10 минут.

4. Мелко нарежьте мясо, добавьте на сковороду и жарьте еще 2-3 минуты.

5. Затем снимите сковороду с огня и раскрошите фету вилкой, кускус разрыхлите.

6. Добавьте их на сковороду и хорошо перемешайте, приправьте начинку солью и перцем.

7. Разогрейте духовку до 180 С.

8. Положите листы фило стопкой на рабочую поверхность короткой стороной к себе.

9.Слегка смажьте кисточкой поверхность первого листа оливковым маслом и очень быстро работайте с ним, оно очень быстро сохнет.

10. Выложите начинку с краю листа и сверните в трубочку до середины, затем подверните края и скатайте до конца.

11. Противень застелите пергаментом и выложите роллы.

12. Смажьте их оливковым маслом и посыпьте миндальными хлопьями, слегка корицей и сахарной пудрой.

13. Выпекайте 20-25 минут – до золотистого цвета и хрустящей корочки.

14. Подавайте роллы лучше всего с теплым греческим йогуртом, смешанным с хариссой.

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