Нестандартная закуска к Новому году: марокканские роллы с кускусом и бараниной по эксклюзивному рецепту Александра Громлюка
До Нового года остается все меньше дней, и самое время составить идеальное меню. Астрологи советуют год Тигра встречать мясом – уж очень его любит покровитель 2022 года.
Идеальным вариантом закуски станут марокканские роллы с кускусом и бараниной, эксклюзивным рецептом которых поделился суперфиналист "Адской кухни" (Новый канал) Александр Громлюк.
Ингредиенты:
Кускус – 100 г
Лук репчатый – 200 г
Чеснок – 25 г
Изюм – 5 г
Куркума – 8 г
Семена зиры – 4 г
Запеченная баранина – 250 г
Фета – 70 г
Тесто фило – 6 листов
Миндальные хлопья – 15 г
Сахарная пудра – 2 г
Молотая корица – 1 г
Греческий йогурт – 50 г
Паста харисса – 30 г
Оливковое масло – 10 г
Соль – 3 г
Молотый перец – 2 г
Способ приготовления:
1. Насыпьте кускус в небольшую миску и залейте 150 мл кипящей воды и накройте тарелкой и оставьте на 10 минут.
2. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок, разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук и чеснок до мягкости.
3. Затем добавьте изюм, всыпьте куркуму и зиру и жарьте, помешивая, 10 минут.
4. Мелко нарежьте мясо, добавьте на сковороду и жарьте еще 2-3 минуты.
5. Затем снимите сковороду с огня и раскрошите фету вилкой, кускус разрыхлите.
6. Добавьте их на сковороду и хорошо перемешайте, приправьте начинку солью и перцем.
7. Разогрейте духовку до 180 С.
8. Положите листы фило стопкой на рабочую поверхность короткой стороной к себе.
9.Слегка смажьте кисточкой поверхность первого листа оливковым маслом и очень быстро работайте с ним, оно очень быстро сохнет.
10. Выложите начинку с краю листа и сверните в трубочку до середины, затем подверните края и скатайте до конца.
11. Противень застелите пергаментом и выложите роллы.
12. Смажьте их оливковым маслом и посыпьте миндальными хлопьями, слегка корицей и сахарной пудрой.
13. Выпекайте 20-25 минут – до золотистого цвета и хрустящей корочки.
14. Подавайте роллы лучше всего с теплым греческим йогуртом, смешанным с хариссой.
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