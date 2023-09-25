Невероятно аппетитные куриные бедра с ароматным маринадом: рецепт для вкусного барбекю

Виктория Жмайло
FoodOboz
1 минута
270
Невероятно аппетитные куриные бедра с ароматным маринадом: рецепт для вкусного барбекю

Куриные бедра – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо, сочетающее нежное мясо курицы с ароматным маринадом и свежими кусочками ананаса. Их можно готовить в течение всего года, ведь этот рецепт – отличный вариант как для летнего барбекю, так и для зимнего праздничного стола. Удачное сочетание ингредиентов гарантирует незабываемые вкусовые впечатления и приятные эмоции.

Невероятно аппетитные куриные бедра с ароматным маринадом: рецепт для вкусного барбекю

Идея приготовления куриных окорочков опубликована на странице с рецептами под названием " По–украински " в Facebook .

Невероятно аппетитные куриные бедра с ароматным маринадом: рецепт для вкусного барбекю
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Ингредиенты:

  • куриных окорочков – 6 шт.
  • кольца консервированного ананаса – 8 шт.

Для маринада:

  • соевый соус – 50мл
  • сок консервированного ананаса – 100 мл
  • масло – 1–2ст.л
  • чеснок – 4-5зуб
  • горчица в зернах – 1ч.л.
  • паприка – 1ч.л.
  • сухой розмарин – 1ч.л.
  • соль и перец по вкусу
  • масло для смазки противня
  1. Куриные бедра моем и делаем с двух сторон надрезы, солим и перчим.
  2. Отдельно в миске смешиваем: соевый соус, растительное масло, сок консервированного ананаса, паприку, сухой розмарин, измельченный чеснок, перемешиваем и перекладываем мясо в соус. Маринуем куриные бедра 2 часа.
  3. Берем форму для выпечки, смазываем растительным маслом, выкладываем кольца консервированного ананаса. На кольца кладем замаринованные куриные бедра и заливаем маринадом, в котором мариновали мясо.
  4. Накрываем мокрым пергаментом и ставим в разогретую духовку 180–190 градусов на 40–45 мин. Затем снимаем пергамент и еще запекаем 10-15 мин до румяной корки.

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