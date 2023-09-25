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Невероятно аппетитные куриные бедра с ароматным маринадом: рецепт для вкусного барбекю
Куриные бедра – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо, сочетающее нежное мясо курицы с ароматным маринадом и свежими кусочками ананаса. Их можно готовить в течение всего года, ведь этот рецепт – отличный вариант как для летнего барбекю, так и для зимнего праздничного стола. Удачное сочетание ингредиентов гарантирует незабываемые вкусовые впечатления и приятные эмоции.
Идея приготовления куриных окорочков опубликована на странице с рецептами под названием " По–украински " в Facebook .
Ингредиенты:
- куриных окорочков – 6 шт.
- кольца консервированного ананаса – 8 шт.
Для маринада:
- соевый соус – 50мл
- сок консервированного ананаса – 100 мл
- масло – 1–2ст.л
- чеснок – 4-5зуб
- горчица в зернах – 1ч.л.
- паприка – 1ч.л.
- сухой розмарин – 1ч.л.
- соль и перец по вкусу
- масло для смазки противня
- Куриные бедра моем и делаем с двух сторон надрезы, солим и перчим.
- Отдельно в миске смешиваем: соевый соус, растительное масло, сок консервированного ананаса, паприку, сухой розмарин, измельченный чеснок, перемешиваем и перекладываем мясо в соус. Маринуем куриные бедра 2 часа.
- Берем форму для выпечки, смазываем растительным маслом, выкладываем кольца консервированного ананаса. На кольца кладем замаринованные куриные бедра и заливаем маринадом, в котором мариновали мясо.
- Накрываем мокрым пергаментом и ставим в разогретую духовку 180–190 градусов на 40–45 мин. Затем снимаем пергамент и еще запекаем 10-15 мин до румяной корки.
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