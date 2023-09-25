Куриные бедра – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо, сочетающее нежное мясо курицы с ароматным маринадом и свежими кусочками ананаса. Их можно готовить в течение всего года, ведь этот рецепт – отличный вариант как для летнего барбекю, так и для зимнего праздничного стола. Удачное сочетание ингредиентов гарантирует незабываемые вкусовые впечатления и приятные эмоции.

Идея приготовления куриных окорочков опубликована на странице с рецептами под названием " По–украински " в Facebook .

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Ингредиенты:

куриных окорочков – 6 шт.

кольца консервированного ананаса – 8 шт.

Для маринада:

соевый соус – 50мл

сок консервированного ананаса – 100 мл

масло – 1–2ст.л

чеснок – 4-5зуб

горчица в зернах – 1ч.л.

паприка – 1ч.л.

сухой розмарин – 1ч.л.

соль и перец по вкусу

масло для смазки противня

Куриные бедра моем и делаем с двух сторон надрезы, солим и перчим. Отдельно в миске смешиваем: соевый соус, растительное масло, сок консервированного ананаса, паприку, сухой розмарин, измельченный чеснок, перемешиваем и перекладываем мясо в соус. Маринуем куриные бедра 2 часа. Берем форму для выпечки, смазываем растительным маслом, выкладываем кольца консервированного ананаса. На кольца кладем замаринованные куриные бедра и заливаем маринадом, в котором мариновали мясо. Накрываем мокрым пергаментом и ставим в разогретую духовку 180–190 градусов на 40–45 мин. Затем снимаем пергамент и еще запекаем 10-15 мин до румяной корки.

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