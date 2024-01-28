Невероятно ароматный яблочный рулет, который готовится всего 10 мин.
Яблочный рулет, приготовленный по этому рецепту, станет настоящей волшебной палочкой для многих хозяек. Основным его преимуществом является быстрота приготовления. Всего несколько минут и на вашем столе уже появился невероятно ароматный десерт. Яблочный рулет также отлично подойдет для вкусного завтрака.
Дом, в котором готовится этот яблочный рулет, мгновенно наполнится невероятными ароматами ванили и корицы, которые в сочетании с яблоком понравятся каждому члену. Рецептом яблочного рулета в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 4 шт
- Сахар – 1-2 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Орехи и изюм – по желанию
Ингредиенты для теста
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 50-100 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Мука – 120 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Яблоки очищаем и натираем на большой терке.
2. К полученной массе добавляем сахар и корицу.
3. Застилаем противень пергаментом и выкладываем на него яблоки. Хорошо разравниваем и добавляем орехи или изюм по желанию.
4. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар и ванильный сахар.
5. Взбиваем миксером до образования белой воздушной массы.
6. Добавляем муку и разрыхлитель, еще раз размешиваем.
7. Выливаем тесто на яблоки и отправляем на 10-15 минут в духовку предварительно разогретую до 180 градусов.
8. Вынимаем будущий десерт из духовки, переворачиваем и заворачиваем его в рулет. Посыпаем сахарной пудрой.
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