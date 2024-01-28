Яблочный рулет, приготовленный по этому рецепту, станет настоящей волшебной палочкой для многих хозяек. Основным его преимуществом является быстрота приготовления. Всего несколько минут и на вашем столе уже появился невероятно ароматный десерт. Яблочный рулет также отлично подойдет для вкусного завтрака.

Дом, в котором готовится этот яблочный рулет, мгновенно наполнится невероятными ароматами ванили и корицы, которые в сочетании с яблоком понравятся каждому члену. Рецептом яблочного рулета в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.

Видео дня

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 4 шт

Сахар – 1-2 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Орехи и изюм – по желанию

Ингредиенты для теста

Яйца – 4 шт

Сахар – 50-100 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Мука – 120 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Яблоки очищаем и натираем на большой терке.

2. К полученной массе добавляем сахар и корицу.

3. Застилаем противень пергаментом и выкладываем на него яблоки. Хорошо разравниваем и добавляем орехи или изюм по желанию.

4. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар и ванильный сахар.

5. Взбиваем миксером до образования белой воздушной массы.

6. Добавляем муку и разрыхлитель, еще раз размешиваем.

7. Выливаем тесто на яблоки и отправляем на 10-15 минут в духовку предварительно разогретую до 180 градусов.

8. Вынимаем будущий десерт из духовки, переворачиваем и заворачиваем его в рулет. Посыпаем сахарной пудрой.

Ранее OBOZ.UA также публиковал интересные рецепты рулетов: