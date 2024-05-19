Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

Лучше вкусного и наваристого украинского борща может быть только такой борщ в сочетании с нежными и хрустящими пампушками, насыщенными чесночным ароматом.

Рецептом именно таких пампушек в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она также рассказала, как правильно приготовить чесночный соус, что будет идеально смаковать с пампушками.

Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

Ингредиенты для теста

  • Дрожжи – 7 гр сухих, или 21 грамм живых
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  • Теплое молоко – 300 мл
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Мука – 430 гр
  • Яйцо для смазки – 1 шт

Ингредиенты для чесночного соуса

  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Вода – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Укроп

Способ приготовления

1. Все ингредиенты всыпать в миску или чашу комбайна и хорошо замесить тесто.

Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

2. Переложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа.

Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

3. Когда тесто подошло, делим его на равные куски, в зависимости от того, какого размера вы хотите приготовить пончики.

4. Формируем шарики и выкладываем в форму. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

5. Когда все пампушки подошли и соединились между собой, смазываем яйцом и выпекаем в течение 20 мин при температуре 180°.

Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

6. Для соуса смешиваем все ингредиенты и смазываем им горячие пончики. Выпечка вберет заправку и приобретет непревзойденный вкус и аромат.

Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома

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