Невероятно нежные и хрустящие пампушки к борщу: как испечь дома
Лучше вкусного и наваристого украинского борща может быть только такой борщ в сочетании с нежными и хрустящими пампушками, насыщенными чесночным ароматом.
Рецептом именно таких пампушек в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она также рассказала, как правильно приготовить чесночный соус, что будет идеально смаковать с пампушками.
Ингредиенты для теста
- Дрожжи – 7 гр сухих, или 21 грамм живых
- Теплое молоко – 300 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 50 мл
- Мука – 430 гр
- Яйцо для смазки – 1 шт
Ингредиенты для чесночного соуса
- Чеснок – 2-3 зуб
- Вода – 2 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Укроп
Способ приготовления
1. Все ингредиенты всыпать в миску или чашу комбайна и хорошо замесить тесто.
2. Переложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа.
3. Когда тесто подошло, делим его на равные куски, в зависимости от того, какого размера вы хотите приготовить пончики.
4. Формируем шарики и выкладываем в форму. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.
5. Когда все пампушки подошли и соединились между собой, смазываем яйцом и выпекаем в течение 20 мин при температуре 180°.
6. Для соуса смешиваем все ингредиенты и смазываем им горячие пончики. Выпечка вберет заправку и приобретет непревзойденный вкус и аромат.
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