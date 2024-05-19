Лучше вкусного и наваристого украинского борща может быть только такой борщ в сочетании с нежными и хрустящими пампушками, насыщенными чесночным ароматом.

Рецептом именно таких пампушек в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она также рассказала, как правильно приготовить чесночный соус, что будет идеально смаковать с пампушками.

Ингредиенты для теста

Дрожжи – 7 гр сухих, или 21 грамм живых

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Теплое молоко – 300 мл

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл

Мука – 430 гр

Яйцо для смазки – 1 шт

Ингредиенты для чесночного соуса

Чеснок – 2-3 зуб

Вода – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль

Перец

Укроп

Способ приготовления

1. Все ингредиенты всыпать в миску или чашу комбайна и хорошо замесить тесто.

2. Переложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа.

3. Когда тесто подошло, делим его на равные куски, в зависимости от того, какого размера вы хотите приготовить пончики.

4. Формируем шарики и выкладываем в форму. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

5. Когда все пампушки подошли и соединились между собой, смазываем яйцом и выпекаем в течение 20 мин при температуре 180°.

6. Для соуса смешиваем все ингредиенты и смазываем им горячие пончики. Выпечка вберет заправку и приобретет непревзойденный вкус и аромат.

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