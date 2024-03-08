Чтобы наполнить кухню невероятным ароматом и удовлетворить гастрономические потребности своих близких, рекомендуем приготовить творожные булочки с изюмом.

Они невероятно рыхлы и легки, а еще готовятся довольно легко. Рецептом этой замечательной выпечки поделилась фудблогер с ником julia.g.space, опубликовав его в Instagram.

Ингредиенты

Творог – 350 гр

Яйца – 1 шт

Сахар – 50 гр

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Ванильный сахар – 10 гр

Соль – щепотка

Масло – 20 мл

Изюм – 70 гр

Мука – 300 гр

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Сода – ½ ч.л

Способ приготовления

1. Соединяем творог, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и растительное масло. Перебиваем блендером.

2. Добавляем изюм и перемешиваем.

3. Добавляем сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и соду. Замешиваем тесто.

4. Разделяем тесто на 10 равных частей, формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

5. Смазываем булочки смесью желтка с молоком.

6. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.

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