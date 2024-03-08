Невероятно рыхлые и легкие творожные булочки с изюмом: как приготовить тесто
Чтобы наполнить кухню невероятным ароматом и удовлетворить гастрономические потребности своих близких, рекомендуем приготовить творожные булочки с изюмом.
Они невероятно рыхлы и легки, а еще готовятся довольно легко. Рецептом этой замечательной выпечки поделилась фудблогер с ником julia.g.space, опубликовав его в Instagram.
Ингредиенты
- Творог – 350 гр
- Яйца – 1 шт
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Соль – щепотка
- Масло – 20 мл
- Изюм – 70 гр
- Мука – 300 гр
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- Сода – ½ ч.л
Способ приготовления
1. Соединяем творог, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и растительное масло. Перебиваем блендером.
2. Добавляем изюм и перемешиваем.
3. Добавляем сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и соду. Замешиваем тесто.
4. Разделяем тесто на 10 равных частей, формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
5. Смазываем булочки смесью желтка с молоком.
6. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.
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