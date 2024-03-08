Невероятно рыхлые и легкие творожные булочки с изюмом: как приготовить тесто

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
180
Невероятно рыхлые и легкие творожные булочки с изюмом: как приготовить тесто

Чтобы наполнить кухню невероятным ароматом и удовлетворить гастрономические потребности своих близких, рекомендуем приготовить творожные булочки с изюмом.

Они невероятно рыхлы и легки, а еще готовятся довольно легко. Рецептом этой замечательной выпечки поделилась фудблогер с ником julia.g.space, опубликовав его в Instagram.

Невероятно рыхлые и легкие творожные булочки с изюмом: как приготовить тесто

Ингредиенты

  • Творог – 350 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 50 гр
Видео дня
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Соль – щепотка
  • Масло – 20 мл
  • Изюм – 70 гр
  • Мука – 300 гр
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Сода – ½ ч.л

Способ приготовления

1. Соединяем творог, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и растительное масло. Перебиваем блендером.

2. Добавляем изюм и перемешиваем.

Невероятно рыхлые и легкие творожные булочки с изюмом: как приготовить тесто

3. Добавляем сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и соду. Замешиваем тесто.

Невероятно рыхлые и легкие творожные булочки с изюмом: как приготовить тесто

4. Разделяем тесто на 10 равных частей, формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Невероятно рыхлые и легкие творожные булочки с изюмом: как приготовить тесто

5. Смазываем булочки смесью желтка с молоком.

6. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты булочек:

Сейчас мы готовим

Все рецепты