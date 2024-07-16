Невероятно вкусный торт "Сникерс": пошаговый подробный рецепт
Торт "Сникерс" уже давно стал одним из самых популярных видов выпечки. Он очень вкусный, питательный и красивый. А еще, его не так сложно готовить, как может показаться на первый взгляд.
Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Цыган. Она дала пошаговое описание всего процесса, благодаря чему торт точно получится у всех.
Ингредиенты для бисквита на форму d16см
- Яйца – 3 шт
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сахар – 100 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – 100 гр
- Какао – 3 ч.л.
Ингредиенты для чизкейка
- Крем-сыр– 350 гр
- Сахар – 100 гр
- Сливки – 100 гр
- Яйца – 1 шт
- Кукурузный крахмал – 1,5 ст.л.
Ингредиенты для карамели
- Сахар – 110 гр
- Горячие сливки – 80 мл
- Сливочное масло – 60 гр
- Соль – щепотка
- Арахис – 100 гр
Способ приготовления
1.Сначала готовим карамель. Растапливаем сахар до однородной массы на приобретение ею янтарного цвета.
2. Тонкой струйкой вливаем горячие сливки и очень быстро перемешиваем.
3. Добавляем масло, соль и арахис по вкусу.
4. Готовим бисквит. К яйцам добавляем соль и сахар. Взбиваем до белой пышной массы.
5. Добавляем разрыхлитель, какао и муку. Перемешиваем.
6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.
7. Готовим чизкейк. Крем-сыр перетираем с сахаром, добавляем сливки, яйцо и крахмал.
8. Выпекаем в течение часа при 160 градусах, поставив на дно духовки тарелку с водой.
9. Готовим крем. Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой. Добавляем сыр и перемешиваем до однородности.
10. Собираем торт в следующей последовательности: корж – крем – карамель-чизкейк. И так до окончания ингредиентов.
11. Остатками крема обмазываем бока и верх торта. Украшаем по желанию.
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