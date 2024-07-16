Невероятно вкусный торт "Сникерс": пошаговый подробный рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Невероятно вкусный торт 'Сникерс': пошаговый подробный рецепт

Торт "Сникерс" уже давно стал одним из самых популярных видов выпечки. Он очень вкусный, питательный и красивый. А еще, его не так сложно готовить, как может показаться на первый взгляд.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Цыган. Она дала пошаговое описание всего процесса, благодаря чему торт точно получится у всех.

Невероятно вкусный торт ''Сникерс'': пошаговый подробный рецепт

Ингредиенты для бисквита на форму d16см

  • Яйца – 3 шт
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сахар – 100 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Мука – 100 гр
  • Какао – 3 ч.л.

Ингредиенты для чизкейка

  • Крем-сыр– 350 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Сливки – 100 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Кукурузный крахмал – 1,5 ст.л.

Ингредиенты для карамели

  • Сахар – 110 гр
  • Горячие сливки – 80 мл
  • Сливочное масло – 60 гр
  • Соль – щепотка
  • Арахис – 100 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим карамель. Растапливаем сахар до однородной массы на приобретение ею янтарного цвета.

2. Тонкой струйкой вливаем горячие сливки и очень быстро перемешиваем.

3. Добавляем масло, соль и арахис по вкусу.

4. Готовим бисквит. К яйцам добавляем соль и сахар. Взбиваем до белой пышной массы.

Невероятно вкусный торт ''Сникерс'': пошаговый подробный рецепт

5. Добавляем разрыхлитель, какао и муку. Перемешиваем.

6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

7. Готовим чизкейк. Крем-сыр перетираем с сахаром, добавляем сливки, яйцо и крахмал.

Невероятно вкусный торт ''Сникерс'': пошаговый подробный рецепт

8. Выпекаем в течение часа при 160 градусах, поставив на дно духовки тарелку с водой.

9. Готовим крем. Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой. Добавляем сыр и перемешиваем до однородности.

Невероятно вкусный торт ''Сникерс'': пошаговый подробный рецепт

10. Собираем торт в следующей последовательности: корж – крем – карамель-чизкейк. И так до окончания ингредиентов.

11. Остатками крема обмазываем бока и верх торта. Украшаем по желанию.

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