Шпинатные вареники с сыром и копченой курицей: обычное блюдо по-новому
Вареники – традиционное блюдо в любой украинской семье. Семейные рецепты вареников передаются из поколения в поколение и держатся в большом секрете.
Однако иногда следует добавлять к традиционным блюдам современные нотки, тем самым превращая их в настоящие шедевры. Именно так и сделала фудблогер с ником alina_pck, опубликовав рецепт в TikTok.
Ингредиенты для теста
- Пшеничная мука – 350-400 гр
- Соль
- Яйцо - 1шт
- Вода – 150 гр
- Шпинат – 50 гр
- Оливковое масло – 20 гр
- Мука для опиления
Способ приготовления
1. К шпинату добавить немного воды и пробить блендером до однородности.
2. Заместить тесто, соединив все ингредиенты.
3. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут. Благодаря этому тесто станет более эластичным.
Ингредиенты для начинки
- Куриная копченая грудка – 300 гр
- Сыр сулугуни – 200 гр
- Перец
Способ приготовления
1. иКуриное филе нарезать на куски.
2. Сыр натереть на терке и поперчить.
3. Соединить все ингредиенты и завернуть в тесто, образуя вареники.
Варить вареники следует в течение 5 минут.
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