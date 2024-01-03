Вареники – традиционное блюдо в любой украинской семье. Семейные рецепты вареников передаются из поколения в поколение и держатся в большом секрете.

Однако иногда следует добавлять к традиционным блюдам современные нотки, тем самым превращая их в настоящие шедевры. Именно так и сделала фудблогер с ником alina_pck, опубликовав рецепт в TikTok.

Ингредиенты для теста

Пшеничная мука – 350-400 гр

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Соль

Яйцо - 1шт

Вода – 150 гр

Шпинат – 50 гр

Оливковое масло – 20 гр

Мука для опиления

Способ приготовления

1. К шпинату добавить немного воды и пробить блендером до однородности.

2. Заместить тесто, соединив все ингредиенты.

3. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут. Благодаря этому тесто станет более эластичным.

Ингредиенты для начинки

Куриная копченая грудка – 300 гр

Сыр сулугуни – 200 гр

Перец

Способ приготовления

1. иКуриное филе нарезать на куски.

2. Сыр натереть на терке и поперчить.

3. Соединить все ингредиенты и завернуть в тесто, образуя вареники.

Варить вареники следует в течение 5 минут.

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