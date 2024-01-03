Шпинатные вареники с сыром и копченой курицей: обычное блюдо по-новому

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Шпинатные вареники с сыром и копченой курицей: обычное блюдо по-новому

Вареники – традиционное блюдо в любой украинской семье. Семейные рецепты вареников передаются из поколения в поколение и держатся в большом секрете.

Однако иногда следует добавлять к традиционным блюдам современные нотки, тем самым превращая их в настоящие шедевры. Именно так и сделала фудблогер с ником alina_pck, опубликовав рецепт в TikTok.

Шпинатные вареники с сыром и копченой курицей: обычное блюдо по-новому

Ингредиенты для теста

  • Пшеничная мука – 350-400 гр
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  • Соль
  • Яйцо - 1шт
  • Вода – 150 гр
  • Шпинат – 50 гр
  • Оливковое масло – 20 гр
  • Мука для опиления

Способ приготовления

1. К шпинату добавить немного воды и пробить блендером до однородности.

2. Заместить тесто, соединив все ингредиенты.

3. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут. Благодаря этому тесто станет более эластичным.

Ингредиенты для начинки

  • Куриная копченая грудка – 300 гр
  • Сыр сулугуни – 200 гр
  • Перец
Шпинатные вареники с сыром и копченой курицей: обычное блюдо по-новому

Способ приготовления

1. иКуриное филе нарезать на куски.

2. Сыр натереть на терке и поперчить.

3. Соединить все ингредиенты и завернуть в тесто, образуя вареники.

Шпинатные вареники с сыром и копченой курицей: обычное блюдо по-новому

Варить вареники следует в течение 5 минут.

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