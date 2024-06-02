Невероятные пиде: готовим турецкие лодочки с мясом и овощами
Пиде – это блюдо, изготовленное в форме лодочек с большим разнообразием начинки, которое еще часто называют "пиццей по-турецки". Она может готовиться с любой начинкой, но чаще всего используют мясо и овощи.
Как правильно приготовить Пиде, знает фудблогер с ником tania_sheremet_. В Instagram она рассказала, как сделать тесто нежным, а начинку сочной.
Ингредиенты для теста
- Мука – 420 гр
- Вода – 150 мл
- Дрожжи прессованные – 18 гр (или 6 гр сухих)
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт
- Греческий йогурт – 50 гр
- Масло растительное – 25 мл
Ингредиенты для начинки
- Фарш – 500 гр
- Болгарский перец – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Помидоры – 1-2 шт
- Сливочное масло – 20 гр
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
- Петрушка – пучок
Способ приготовления
1. Готовим начинку: лук нарезаем кубиком и жарим на масле до прозрачности, затем добавляем фарш и воду, разминаем комочки, тушим 10-15 мин на среднем огне.
2. Далее в фарш кладем перец нарезанный кубиком, помидоры, добавляем сухой чеснок, соль и перец. Перемешиваем, тушим 15мин и добавляем петрушку. Отставляем к охлаждению.
3. Готовим тесто. В глубокую емкость вливаем теплую воду, дрожжи, сахар, соль. Перемешиваем. Вливаем йогурт, растительное масло, яйцо и снова перемешиваем. Всыпаем просеянную муку, замешиваем тесто, сначала в миске, затем перекладываем на поверхность (смазав ее и руки растительным маслом), месим в течение 5 мин.
4. Тесто перекладываем в миску смазанную маслом, накрываем и отправляем в теплое место на 40 мин.
5. Когда тесто хорошо подошло, перекладываем на стол и делим на 6 равных частей, накрываем и даем отдохнуть 10мин.
6. Раскатываем тесто вдоль, длиной 30см, перекладываем на противень. Сверху на тесто кладем начинку, натертый сыр и формируем челноки.
7. Бока теста смазываем яйцом+1ст.л. молока и ставим в разогретую духовку 230 градусов, выпекаем 15 мин.
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