Пиде – это блюдо, изготовленное в форме лодочек с большим разнообразием начинки, которое еще часто называют "пиццей по-турецки". Она может готовиться с любой начинкой, но чаще всего используют мясо и овощи.

Как правильно приготовить Пиде, знает фудблогер с ником tania_sheremet_. В Instagram она рассказала, как сделать тесто нежным, а начинку сочной.

Ингредиенты для теста

Мука – 420 гр

Вода – 150 мл

Дрожжи прессованные – 18 гр (или 6 гр сухих)

Сахар – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт

Греческий йогурт – 50 гр

Масло растительное – 25 мл

Ингредиенты для начинки

Фарш – 500 гр

Болгарский перец – 1 шт

Лук – 1 шт

Помидоры – 1-2 шт

Сливочное масло – 20 гр

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Соль

Перец

Петрушка – пучок

Способ приготовления

1. Готовим начинку: лук нарезаем кубиком и жарим на масле до прозрачности, затем добавляем фарш и воду, разминаем комочки, тушим 10-15 мин на среднем огне.

2. Далее в фарш кладем перец нарезанный кубиком, помидоры, добавляем сухой чеснок, соль и перец. Перемешиваем, тушим 15мин и добавляем петрушку. Отставляем к охлаждению.

3. Готовим тесто. В глубокую емкость вливаем теплую воду, дрожжи, сахар, соль. Перемешиваем. Вливаем йогурт, растительное масло, яйцо и снова перемешиваем. Всыпаем просеянную муку, замешиваем тесто, сначала в миске, затем перекладываем на поверхность (смазав ее и руки растительным маслом), месим в течение 5 мин.

4. Тесто перекладываем в миску смазанную маслом, накрываем и отправляем в теплое место на 40 мин.

5. Когда тесто хорошо подошло, перекладываем на стол и делим на 6 равных частей, накрываем и даем отдохнуть 10мин.

6. Раскатываем тесто вдоль, длиной 30см, перекладываем на противень. Сверху на тесто кладем начинку, натертый сыр и формируем челноки.

7. Бока теста смазываем яйцом+1ст.л. молока и ставим в разогретую духовку 230 градусов, выпекаем 15 мин.

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