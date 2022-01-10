Невероятный гратен: как празднично приготовить картофель

Ни для кого не секрет, что картофель – это универсальный продукт, который можно приготовить как угодно: пожарить, сварить или запечь. Блюда на основе этого овоща идеально впишутся не только на ежедневный, но и на праздничный стол.

Картофельный гратен является одним из таких блюд. Его готовят не так часто, но зря. Минимум ингредиентов, времени и усилий, при этом блюдо выглядит настолько эффектно и аппетитно, что трудно удержаться.

Рецепт картофельного гратена опубликован в кулинарном блоге Домашние рецепты в Instagram.

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Ингредиенты:

картофель – 6-8 шт

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 40 г

мука – 3 ст. л.

молоко – 500 мл

сливки 20% – 200 мл

тмин

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель порезать тонкими слайсами. Выложить в форме "гармошки" в форму для выпечки.

2. Нарезать кубиком чеснок и лук.

3. Обжарить лук до мягкости, после чего добавить чеснок.

4. Добавить сливочное масло.

5. Насыпать муку и жарить, помешивая, 3 минуты.

6. Постепенно налить молоко.

7. Добавить соль, перец, тмин и сливки. Довести до кипения.

8. Посолить картофель. Полученным соусом залить овощ.

9. Посыпать тмином и тертым сыром.

10. Запекать при температуре 180 градусов 55 минут.

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