Невероятный гратен: как празднично приготовить картофель
Ни для кого не секрет, что картофель – это универсальный продукт, который можно приготовить как угодно: пожарить, сварить или запечь. Блюда на основе этого овоща идеально впишутся не только на ежедневный, но и на праздничный стол.
Картофельный гратен является одним из таких блюд. Его готовят не так часто, но зря. Минимум ингредиентов, времени и усилий, при этом блюдо выглядит настолько эффектно и аппетитно, что трудно удержаться.
Рецепт картофельного гратена опубликован в кулинарном блоге Домашние рецепты в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 6-8 шт
лук – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
сливочное масло – 40 г
мука – 3 ст. л.
молоко – 500 мл
сливки 20% – 200 мл
тмин
соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель порезать тонкими слайсами. Выложить в форме "гармошки" в форму для выпечки.
2. Нарезать кубиком чеснок и лук.
3. Обжарить лук до мягкости, после чего добавить чеснок.
4. Добавить сливочное масло.
5. Насыпать муку и жарить, помешивая, 3 минуты.
6. Постепенно налить молоко.
7. Добавить соль, перец, тмин и сливки. Довести до кипения.
8. Посолить картофель. Полученным соусом залить овощ.
9. Посыпать тмином и тертым сыром.
10. Запекать при температуре 180 градусов 55 минут.
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