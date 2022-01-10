Невероятный гратен: как празднично приготовить картофель

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
4,3 т.
Невероятный гратен: как празднично приготовить картофель

Ни для кого не секрет, что картофель – это универсальный продукт, который можно приготовить как угодно: пожарить, сварить или запечь. Блюда на основе этого овоща идеально впишутся не только на ежедневный, но и на праздничный стол.

Картофельный гратен является одним из таких блюд. Его готовят не так часто, но зря. Минимум ингредиентов, времени и усилий, при этом блюдо выглядит настолько эффектно и аппетитно, что трудно удержаться.

Рецепт картофельного гратена опубликован в кулинарном блоге Домашние рецепты в Instagram.

Картофельный гратен со сливками и сыром
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Ингредиенты:

  • картофель – 6-8 шт

  • лук – 1 шт

  • чеснок – 2 зубчика

  • сливочное масло – 40 г

  • мука – 3 ст. л.

  • молоко – 500 мл

  • сливки 20% – 200 мл

  • тмин

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель порезать тонкими слайсами. Выложить в форме "гармошки" в форму для выпечки.

Подготовка картофеля

2. Нарезать кубиком чеснок и лук.

3. Обжарить лук до мягкости, после чего добавить чеснок.

4. Добавить сливочное масло.

5. Насыпать муку и жарить, помешивая, 3 минуты.

6. Постепенно налить молоко.

Приготовление соуса

7. Добавить соль, перец, тмин и сливки. Довести до кипения.

8. Посолить картофель. Полученным соусом залить овощ.

9. Посыпать тмином и тертым сыром.

Подготовка блюда к выпечке

10. Запекать при температуре 180 градусов 55 минут.

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